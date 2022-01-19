محافظ المنيا يتابع تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - وأكد أنه يتابع يومياً نسب التنفيذ بتلك المشروعات، إلى جانب عقد اجتماع أسبوعى لحسم المشكلات التى تظهر والعمل على حلها فورا حتى يتم الانتهاء من المشاريع فى جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية.

ووجه المحافظ حسب بيان المحافظة، رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة التنفيذية، بنطاق المراكز التى يجرى بها تنفيذ أعمال التطوير، بالمتابعة الميدانية والتواصل مع المواطنين داخل القرى وحل المشكلات.

وذكرت المحافظة وفقا للبيان أن عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس تابع بدء العمل فى توسعات محطة معالجة الصرف الصحى بقرية دلجا على مساحة 10 أفدنة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، كما تابع عددا من المشروعات الجارى تنفيذها بقرية دلجا وبنى حرام والقرى التابعة لها، مشدداً على تكثيف الجهود لسرعة إنهاء الأعمال وفقا للمواصفات الفنية والجودة لتسهم فى التيسير على المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

كما تابع أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى، الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات بقرية البراجيل للوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار فى تنفيذ الأعمال، وفقا للجدول الزمنى المحدد لها، كما تفقد رئيس المدينة الأراضى المقترحة لإقامة وحدات صحية بقرية البراجيل وإبشادات.

وتفقد محمد عزت رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص عددًا من المشروعات الخدمية الجارى تنفيذها بقرية ابيوها، لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات ضمن مبادرة "حياة كريمة" منها أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين بالقرى والتى تضم مكاتب (سجل مدني– شهر عقاري– بريد – تموين) ووحدة محلية ووحدة تضامن اجتماعى ومجمع زراعى وكذلك الأعمال الإنشائية لمحطات المعالجة وبعض المدارس ومراكز الشباب ومحطة المياه والوحدة الصحية بالوحدة المحلية للقرية والقرى التابعة لها.