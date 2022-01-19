محافظ شمال سيناء: اعتماد 6.5 مليون جنيه لتطوير مركز شباب الشيخ زويد

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنه تم اعتماد مبلغ 6.5 مليون جنيه، لاستكمال تطوير مركز شباب الشيخ زويد، مشيرا إلى وجود خطة شاملة لتطوير المركز بالكامل.





وأضاف محافظ شمال سيناء خلال افتتاحه اليوم الأربعاء الملعب الخماسى الجديد بعد تطويره بمركز شباب الشيخ زويد، أن جميع مطالب واحتياجات أهالى الشيخ زويد وقراها يتم تلبيتها، لافتا إلى أنه سيتم تطوير الطريق الرئيسى من الجورة حتى السكادرة ، وهناك الكثير من المشروعات المدرجة فى الخطة لتطوير الشيخ زويد وقراها.

وأوضح مديرعام الشباب والرياضة بالمحافظة كليب راشد، أن تكلفة الملعب الخماسى الجديد بلغت 600 ألف جنيه، مشيرا إلى أن وزارة الشباب من أولى الوزارات اهتماما بسيناء طبقا لتوجيهات الرئيس السيسى، وأنه يجرى التعاقد لإنشاء ملعب أبو طويلة، ورفع كفاءة مراكز الشباب بالخروبة والشلاق وقبر عمير، فضلا عن تزويد مركز شباب الظهير بالأدوات الرياضية المختلفة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ فايز أبو حرب إلى أن افتتاح الملعب الخماسى يمثل رسالة قوية لكل من شكك أو يروج لترحيل أهالى الشيخ زويد، مقدما الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتا إلى أن سيناء ستشهد قريبا طفرة غير مسبوقة فى التنمية.