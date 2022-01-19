إزالة مخالفات تحويل وحدات سكنية لمحلات فى حدائق الأهرام (فيديو)

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جدة - نرمين السيد - كثفت محافظة الجيزة حملاتها للتصدى لمخالفات البناء والحد من الإشغالات وجميع التعديات الموجودة على الطريق العام، تنفيذًا لتوجيهات أحمد راشد محافظ الجيزة.
وشنت محافظة الجيزة، من خلال حى الهرم، حملة بقطاع هضبة الأهرام، والتى تم خلالها التصدى لـ 4 حالات بناء مخالف وإزالتها لتحويل وحدات سكنية إلى تجارية بمناطق 148 ك، و260 هـ، و65 د، و449 ح، وتكسير وإزالة تعديات كافيه تحت التشطيب بمنطقه ه، وسحب المعدات الموجودة بالمكان.
وتحفظت الحملة على 20 توكتوك للسير بالطريق العام، ورفع 750 حالة إشغال متنوعة و80 قلب شيشه من المقاهى والكافيهات المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية.
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