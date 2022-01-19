مصر تدين الهجوم الانتحارى الغادر فى الصومال

جدة - نرمين السيد - كما أعربت مصر، حكومةً وشعبا، وفقا لبيان صحى لوزارة الخارجية، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية ولأسر الضحايا متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المُصابين، ومؤكدةً على وقوفها بجانب الصومال الشقيق فى مواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

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