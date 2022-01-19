عاجل- صقيع وبرودة شديدة.. الأرصاد تعلن طقس الغد بدرجات الحرارة (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ووسط سيناء، مائل للبرودة جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.





ويسود ليلا طقس شديد البرودة على جميع الأنحاء يصل لحد الصقيع على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما يتوقع الخبراء شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء

وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وعلى مدينتى حلايب والشلاتين على فترات متقطعة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 15 08

الإسكندرية 15 08

وادى النطرون 15 08

طنطا 15 08

شبين الكوم 15 08

دمنهور 15 08

بلطيم 15 08

مطروح 15 08

السلوم 14 07

سيوة 15 04

بورسعيد 16 08

دمياط 15 08

الزقازيق 15 08

المنصورة 15 08

الإسماعيلية 15 08

السويس 15 08

العريش 16 08

رفح 16 07

رأس سدر 16 08

نخل 11 01

نويبع 16 10

طابا 14 10

كاترين 06 00

الطور 16 09

شرم الشيخ 17 12

الغردقة 17 12

مرسى علم 18 12

الفيوم 15 08

بنى سويف 15 03

المنيا 15 04

أسيوط 15 04

سوهاج 15 05

قنا 16 05

الأقصر 17 07

أسوان 18 07

إدفو 18 07

أبو سمبل 17 07

الوادى الجديد 17 02

الشلاتين 22 10

أبو رماد 21 11

حلايب 20 11

رأس حدربة 19 11