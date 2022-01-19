مصر تدين الهجوم الانتحاري الغادر الذي شهدته العاصمة الصومالية مقديشيو امس

تدين جمهورية مصر العربية الهجوم الانتحاري الغادر الذي شهدته العاصمة الصومالية مقديشيو يوم ١٨ يناير الجاري، مسفراً عن عدد من الضحايا والمُصابين.

كما تُعرب مصر، حكومةً وشعباً، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية ولأسر الضحايا متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المُصابين، ومؤكدةً على وقوفها بجانب الصومال الشقيق في مواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب.