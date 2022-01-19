أدى المنتخب الوطني صباح اليوم تدريبا تنشيطيا بمقر اقامته بالعاصمة الكاميرونية ياوندي لمدة نصف ساعة، بمشاركة جميع اللاعبين، فيما واصل محمود حمدي "الونش" وأحمد فتوح برنامجهما العلاجي.
وينتظم الفريق في اجتماع مع الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني ظهرا قبل تناول وجبة الغذاء يدخل بعدها اللاعبون في راحة تامة حتى موعد التحرك إلى ستاد أحمدو أهيدجو للقاء السودان في الثامنة مساء اليوم ( التاسعة في القاهرة) في ختام مباريات المجموعة الرابعة لدور المجموعات في بطولة الأمم الأفريقية.
ويؤدي اللاعبون الذين لن يشاركوا في مباراة الليلة أو الذين سيشاركون في جزء منها تدريبا على ملعب المباراة بعد نهايتها.
وتنتظر البعثة ما تقرره اللجنة المنظمة للبطولة غدًا على ضوء النتائج فيما يتعلق بوجهة الفريق التالية وموعد تحركه إليها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المنتخب الوطني يؤدي تدريبًا تنشيطيًا قبل التوجه للقاء السودان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.