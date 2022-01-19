/673532/الإسماعيلي-لن-نبيع-أي-لاعب-للأهلي-وهدفنا-الأندية-الأوروبية-والعربية

تحدث يحيى الكومي، رئيس النادي الإسماعيلي عن إمكانية رحيل عبد الرحمن مجدي وباهر المحمدي عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات إذاعية عبر "أون تايم سبورت" "من الممكن رحيل باهر المحمد وعبد الرحمن مجدي عن الإسماعيلي خلال الموسم المقبل ولكن خارج الدوري المصري ولن يتم بيعهم لأي فريق هنا".

وواصل "نريد الحصول على أموال كثيرة نظير بيع اللاعبين، وقيمة كل لاعب 3 مليون دولار ومن الممكن أن تقل إلى 2 وهذا الأمر سوف يساهم في تعزيز موقف النادي المالي خلال الفترة المقبلة".

وتابع "الأهلي لم يتفاوض معنا من أجل الحصول على خدمات باهر المحمدي وكل هذه الأمور غير طبيعية وإذا طلبت إدارة القلعة الحمراء الحصول على اللاعب سوف نرفض نهائيا من أجل البيع للأندية الأوروبية أو العربية".

واختتم "الأهلي لم يستحق الحصول على ركلة جزاء في مباراة الإسماعيلي الأخيرة وثابت على موقفي، وضغوطات التحكيم كانت السبب الرئيسي في احتساب الركلة، وكانت مجاملة بسبب عدم طرد باهر المحمدي".

جهاد جريشة: الزمالك تعرض للظلم أمام فاركو ويستحق ركلة جزاء

أكد الحكم الدولي السابق جهاد جريشة، أن الزمالك تعرض للظلم خلال مباراة فاركو في بطولة كأس الرابطة اليوم.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "الريمونتادا" "يوسف أوباما لاعب الزمالك يستحق الحصول على ركلة جزاء خلال مباراة فاركو وذلك بسبب عرقلة حارس الخصم له داخل منطقة الجزاء، وبرغم ذهاب الحكم لتقنية الفيديو كان يجب إعطاء الكرة ركلة جزاء".

يحيى الكومي

وتابع "وائل فرحان حكم الفيديو كان يرى أن الكرة ركلة جزاء ولذلك قرر أن يستدعي حكم المباراة ولكنه جاء ورفض إحتساب الكرة، ويرى أن يوسف أوباما كان أول من وصل إلى الكرة قبل تدخل حارس المرمى".

واختتم "ركلة جزاء فاركو كانت صحيحة، وإعادة الركلة كان صحيح أيضا وذلك بسبب تقدم محمد عواد وقرار الحكم جيد جدا".

ميدو: المقارنة بين الأهلي والزمالك في كأس الرابطة ظالمة

تحدث الإعلامي أحمد حسام ميدو عن مشاركة الأهلي والزمالك في كأس الرابطة المصرية المحترفة.

وأضاف عبر برنامج "الريمونتادا" "المقارنة ظالمة في بطولة كأس الرابطة المصرية بين الأهلي والزمالك، وكل فريق لديه طموحات يريد تحقيقها، والأهم الوصول للهدف المنشود في نهاية المشاركة".

وتابع "الأهلي يلعب من أجل البحث عن الشباب ومشاركتهم وزيادة الاحتكاك مع فرق الدوري خلال الفترة القادمة، وهذا ما يريده بيتسوم موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي".