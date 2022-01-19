/673533/الاستعدادات-الأخيرة-لـ-منتخب-مصر-قبل-لقاء-السودان-بكأس-أمم-إفريقيا

أدى المنتخب الوطني صباح اليوم تدريبا تنشيطيا بمقر اقامته بالعاصمة الكاميرونية ياوندي لمدة نصف ساعة، بمشاركة جميع اللاعبين، فيما واصل محمود حمدي "الونش" وأحمد فتوح برنامجهما العلاجي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وينتظم الفريق في اجتماع مع الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني ظهرا قبل تناول وجبة الغذاء يدخل بعدها اللاعبون في راحة تامة حتى موعد التحرك إلى ستاد أحمدو أهيدجو للقاء السودان في التاسعة مساء اليوم، في ختام مباريات المجموعة الرابعة لدور المجموعات في بطولة الأمم الأفريقية.

برنامج بعثة منتخب مصر بعد مباراة السودان

ويؤدي اللاعبون الذين لن يشاركوا في مباراة الليلة أو الذين سيشاركون في جزء منها تدريبا على ملعب المباراة بعد نهايتها.

وتنتظر البعثة ما تقرره اللجنة المنظمة للبطولة غدًا على ضوء النتائج فيما يتعلق بوجهة الفريق التالية وموعد تحركه إليها.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

ويتصدر منتخب مصر ترتيب مجموعته برصيد 14 نقاط.

ويأتي المنتخب الجابوني في المركز الثاني برصيد 7 نقاط

وتقع رصيد المنتخب الليبي عند 7 نقاط محتلاً المركزالثالث.

ويحتل المنتخب الأنجولي ترتيب المجموعة بـ 5 نقاط.

نتيجة مباراة مصر وليبيا:

انتهت أحداث المباراة بين المنتخب المصري، ومنتخب ليبيا بتقدم الفراعنة بثلاثة أهداف دون رد، في لقاء الجولة الرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم.

وسجل الدولي المصري أحمد فتوح الهدف الاول للفراعنة في الدقيقة الثامنة والثلاثون من عمر اللقاء، في حين سجل الهدف الثاني مصطفي محمد في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع من الشوط الأول.

وسجل رمضان صبحي الهدف الثالث في الدقيقة الـ 72 من عمر المباراة، من خلال مرور من محمد ثلاح من منتصف الملعب، ويمررها لرمضان المنفرد على المرمى، ويسكنها الشباك.

وبهذا الفوز يتصدر المنتخب المصري ترتيب المجموعة السادسة، برصيد 10 نقاط، ويليه المنتخب الليبي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

واصل المنتخب المصري سيطرته على أحداث الشوط الأول بالرغم من صعوبة المباراة على الفراعن، من قبل عامل أصحاب الأرض، وارضي ملعب اللقاء.