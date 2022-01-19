/673539/اسرائيليون-يقتحمون-ساحة-المسجد-الأقصى-تحت-حراسة-قوات-الاحتلال

واصل مستوطنون إسرائيليون، عملياتهم الاستفزازية لمشاعر الفلسطينين بعد قيامهم، اليوم الأربعاء، باقتحام المسجد الأقصى المبارك، وذلك تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

دوت الخليج

دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس ، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، أكدت أن العشرات من المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته تحت حراسة شرطية من قوات الاحتلال.

اعتقال نائب مدير عام الأوقاف الإسلامية في القدس

يأتي ذلك بالتزامن مع قيام قوات الاحتلال، باعتقال نائب مدير عام الأوقاف الإسلامية في القدس ناجح بكيرات من منطقة باب السلسلة في محيط المسجد الأقصى، كما اعتقلت معلمة مقدسية عند مصلى باب الرحمة، أثناء خروجها من المسجد الأقصى عبر باب الأسباط. من جانبها أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات، جريمة تهجير سلطات الاحتلال الإسرائيلي عائلات فلسطينية من حى الشيخ جراح فى مدينة القدس المحتلة، لإحلال المستوطنين مكانهم استمرارا لسياسة التهجير القسرى للفلسطينيين من المدينة.

جريمة حرب وتطهير عرقي

الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية السفير الدكتور سعيد أبو علي، حذر من أن ما يجري في مدينة القدس المحتلة، خاصة في حي الشيخ جراح، جريمة حرب وتطهير عرقي خطير في سلسلة الجرائم المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني منذ عقود، في سياق استمرار العدوان السافر والممنهج والمتصاعد الذي يستهدف الشعب الفلسطيني ووجوده وحقوقه، خاصة في مدينة القدس بشكل خطير وغير مسبوق، واستمرارا لسياسة التهجير القسري للفلسطينيين من المدينة.

مسميات ومبررات واهية

وقال السفير الفلسطيني ، أن سياسة هدم منازل الفلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي وآخرها منزلين لعائلة "صالحية" في حي الشيخ جراح وتشريد 13 من أفرادها في العراء في ظل أجواء الصقيع واعتقال 27 مواطنا تحت مسميات ومبررات واهية، كلها تأتي لتحقيق نتيجة واحدة وهي تهجير الفلسطينيين من وطنهم ، مشيرا إلى أن أكثر من 100 من عناصر شرطة الاحتلال شاركوا في جريمة هدم منزل عائلة "صالحية" بطريقة وحشية ترقى إلى جريمة حرب بموجب القانون الدولي والإنساني وتكرارا لنكبة تهجير العائلة من" عين كارم" عام 1948.

مواجهة التطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني

السفير"أبوعلي"، طالب المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية التحرك الفوري لمواجهة هذا التطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني ومدينة القدس،منبها إلى أن هناك استهدافا مباشرا وكاملا لحي الشيخ جراح وستة أحياء أخرى في سلوان، مشددا على ضرورة التصدي لتلك الجرائم والترحيل القسري بصورة سريعة وحاسمة تقتضيها خطورة الجرائم المرتكبة.