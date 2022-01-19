/673540/محلية-النواب--تناقش-طلب-النائبة-رشا-أبو-شقرة--بشأن-توقف-خط-أتوبيس-كفر-طهرمس-حدائق-أكتوبر

محافظ الجيزة : نرفض العشوائية في المواقف ووسائل النقل العام

ناقشت لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائبة رشا أبو شقرة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن توقف خط أتوبيس رقم (15) كفر طهرمس – شارع الملك فيصل – حدائق أكتوبر – محافظة الجيزة، بالرغم من احتياج المواطنين إليه.

دوت الخليج

وجاء في طلب الإحاطة، انتقاد عدم قيام رئيس هيئة النقل العام بالرد على مكاتبات رسمية بعدم التزام السائقين العاملين بالخط المشار إليه "بسعر التذكرة الحقيقي، خط السير، المواعيد المقررة لهم إلى أن توقف الخط نهائياً عن العمل" .

أحمد راشد: نرفض العشوائية في المواقف ووسائل النقل العام

وعقب اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة: "نرفض العشوائية في المواقف وأعطيت تعليمات بوقف أي وسائل نقل بشكل عشوائي، الأمر الذي يعطل الطرق بسبب التكدس و الازدحام".

و شدد المحافظ على ضرورة التنسيق بين هيئة النقل العام و المحافظة بما يحقق النظام ويواجه العشوائية.

وعقب النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: "نتضامن مع المحافظ ولابد من التنسيق بين الهيئة والمحافظة بما يحقق الصالح العام".

مناقشات محلية النواب اليوم

بدء منذ قليل اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

تناقش اللجنة اليوم الأربعاء طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد رمزي، بشأن ضرورة نقل سوقي المواشي غير الرسميين القائمين بقريتي الأبعدية والبراجيل – مركز أوسيم – محافظة الجيزة إلى السوق الرسمي ببرقاش– مركز ومدينة منشأة القناطر، نظراً لإقامة السوقين بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بهما في هذا الشأن، وتسببهما في إغلاق مداخل ومخارج الطرق بالقريتين وعدم خضوعهما لرقابة مديرية الطب البيطري، وقيام المسئولين عنهما بتحصيل الرسوم المالية لحسابهم الخاص.

- وتناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب حازم رياض، بشأن رفض طلبات التصالح المقدمة من المواطنين بمركز ومدينة البدرشين – محافظة الجيزة – نظراً لوجود منازلهم خارج الحيز العمراني المعتمد من وزارة الزراعة والهيئة العامة للتخطيط العمراني، بالرغم من بناء هذه المنازل قبل تاريخ 22/7/2017، وأصبحت كتل سكنية قائمة مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين: نادر عبده، محمد صلاح أبو هميلة، بشأن تأخر اعتماد الحيز العمراني لمركزي العياط والبدرشين – محافظة الجيزة.

-مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة رشا أبو شقرة، بشأن توقف خط أتوبيس رقم (15) كفر طهرمس – شارع الملك فيصل – حدائق أكتوبر – محافظة الجيزة، بالرغم من احتياج المواطنين إليه، فضلاً عن عدم قيام السيد رئيس هيئة النقل العام بالرد على مكاتباتي الرسمية بعدم التزام السائقين العاملين بالخط المشار إليه (بسعر التذكرة الحقيقي، خط السير، المواعيد المقررة لهم)، إلى أن توقف الخط نهائياً عن العمل.

-مناقشة طلب الإحاطة المقدمي من النائب محمد الحسيني، بشأن إصدار قرار صيانة وترميم لمباني مدارس (أحمد شوقي – طه حسين – عمرو عبدالجيد) التابعين للإدارة التعليمية ببولاق الدكرور– محافظة الجيزة، بالرغم من احتياجهم الشديد للإحلال والتجديد (هدم وإعادة بناء) نظراً لتهالكهم، ومرور ستون عاماً على إنشائهم، فضلاً عن ارتفاع الكثافة الطلابية بالفصول، والتي تصل – أحياناً – إلى 140 تلميذاً بالفصل.

-طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد صلاح أبو هميلة، بشأن تأخر محافظة الجيزة عن إصدار قرار بتعديل قرار التخصيص الصادر لقطعة أرض فضاء أملاك دولة بقرية برنشت – مركز العياط – محافظة الجيزة، ومساحتها فدان لاستخدامها في إنشاء مجمع مدراس عليها وفقاً للمعاينة التي أجرتها هيئة الابنية التعليمية والحماية المدنية بالمحافظة، وذلك بحضور اللواء محافظ الجيزة .