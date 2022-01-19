الرئيس السيسى: أمن الخليج جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري 

/673541/الرئيس-السيسى-أمن-الخليج-جزءا-لا-يتجزأ-من-الأمن-القومي-المصري

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اعتزاز مصر بالروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي تستمد متانتها ورسوخها من علاقاتهما التاريخية وإيمانهما بوحدة الهدف والمصير، مؤكدًا استمرار دفع وتعزيز آليات التشاور والتنسيق المتبادل بشأن مجمل القضايا والتطورات المتلاحقة في منطقتنا العربية، وذلك في إطار ثوابت السياسة المصرية التي تعتبر أمن الخليج جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

دوت الخليج جاء ذلك عندما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم اتصالًا هاتفيًا من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين. ترسيخ دعائم السلم والأمن الإقليمي والدولي وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاتصال تناول تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث عبر العاهل البحريني عن تقدير بلاده العميق للجهود المصرية بقيادة الرئيس على الساحة الاقليمية والعربية لترسيخ دعائم السلم والأمن الإقليمي والدولي، حيث تم التوافق خلال الاتصال حول أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، حفاظًا على الأمن القومي العربي.

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