/673542/الأهلي-يحتوي-أزمة-وليد-سليمان-وياسر-إبراهيم-بعد-تدخل-سيد-عبد-الحفيظ-وتغريم-الثنائي-450-ألف-جنية

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومع مشاركة الثنائي في تدريبات النادي الأهلي قام ياسر إبراهيم بتدخل قوي على وليد سليمان، لينفعل الأخيرة وتقوم مشاجرة كلامية بينهم وصلت إلى حد السب، ليغضب الأول ويغادر مران الفريق.

ما أغضب ياسر إبراهيم هو رد فعل وليد سليمان والذي أكد له خلال المران بأنه سوف يقوم بإصابته بطريقة صعبة سوف تقوم بإنهاء مسيرتة الرياضية، ليقرر اللاعب عدم المشاركة، وطلب سامي قمصان المدرب العام من اللاعب العودة للتدريب من جديد.

وخضع الثنائي إلى التحقيق من جانب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي وتم الاستقرار على تغريم ياسر إبراهيم مبلغ 250 ألف جنية وأمثل اللاعب للعقوبة وقام بالاعتذار لوليد سليمان نظراً لكونه أحد كباتن النادي الأهلي.

أما وليد سليمان فقد تم تغريمة مبلغ 200 ألف جنية نظير ما حد مع ياسر إبراهيم والألفاظ التي حدثت بين الثنائي، وألتزم اللاعب أيضا إلى هذا القرار وعاد كل لاعب إلى التدريبات من جديد بدون أي أزمات.

ويرى سيد عبد الحفيظ أن سبب الأزمة التي حدثت هو أن الثنائي عائد من الإصابة بفيروس كورونا ويسبب هذا الأمر ضيف في التنفس بعض الشيئ، وتم تفهم الأمر وإنهائه سريعاً.

ميدو: المقارنة بين الأهلي والزمالك في كأس الرابطة ظالمة

تحدث الإعلامي أحمد حسام ميدو عن مشاركة الأهلي والزمالك في كأس الرابطة المصرية المحترفة.

وأضاف عبر برنامج "الريمونتادا" "المقارنة ظالمة في بطولة كأس الرابطة المصرية بين الأهلي والزمالك، وكل فريق لديه طموحات يريد تحقيقها، والأهم الوصول للهدف المنشود في نهاية المشاركة".

وتابع "الأهلي يلعب من أجل البحث عن الشباب ومشاركتهم وزيادة الاحتكاك مع فرق الدوري خلال الفترة القادمة، وهذا ما يريده بيتسوم موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي".

خناقة ياسر إبراهيم ووليد سليمان

وواصل "أما باتريس كاريترون مدرب الزمالك يريد وجود بدائل للاعبين الأساسيين الذين يشاركوا في بطولة الدوري المصري، والجميع يعلم ذلك".

وأردف "بطولة كأس الرابطة المصرية مفيدة للجميع وليس هناك فريق خاسر، فيجب عدم الحديث عن عدم تحقيق الأهداف في هذه البطولة".

ميدو: ملعب الإسكندرية تحول إلى «حقل بطاطس»

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن ملعب الإسكندرية تحول إلى حقل بطاقس خلال مباراة الزمالك وفاركو في كأس الرابطة المصرية.

وأضاف خلال تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" "أرضية ملعب الإسكندرية كانت سيئة للغاية، وتحول الملعب إلى حقل بطاطس، ويأتي ذلك بسبب ضغط المباريات خلال الفترة الأخيرة".

وليد سليمان

وواصل "قبل شهرين ملعب الإسكندرية كان يشبه الملاعب الأوروبية ولكن الأن تحول إلى طريقة سيئة للغاية وذلك بسبب ضغط المباريات وسقوط الأمطار".

وتابع "باللغة العامية الملعب أتهرس لأن هناك 3 فرق تلعب مبارياتها على هذا الملعب وهذا أمر صعب للغاية، وأيضا إقامة التدريبات على هذا الملعب".

واختتم "المسئولين في استاد الإسكندرية سوف يطلبوا عدم إستقبال مباريات خلال الفترة المقبلة، والأهم عودة الملعب لسابق رونقة".