/673543/الرئيس-السيسي-يؤكد-اعتزاز-مصر-بالروابط-الوثيقة-مع-البحرين

دوت الخليج

الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من ملك البحرين لنظر عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث عبر العاهل البحريني عن تقدير بلاده العميق للجهود المصرية بقيادة السيد الرئيس على الساحة الاقليمية والعربية لترسيخ دعائم السلم والأمن الإقليمي والدولي، حيث تم التوافق خلال الاتصال حول أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، حفاظاً على الأمن القومي العربي،

الرئيس السيسي يؤكد اعتزاز مصر بالروابط الوثيقة مع البحرين

واضاف المتحدث الرسمي انه تم كذلك بحث بعض موضوعات التعاون الثنائي بين مصر والبحرين، حيث ثمّن العاهل البحريني العلاقات المتميزة والأخوية بين البلدين، في إطار أواصر المودة والأخوة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، معرباً عن حرص البحرين على تعزيز أطر التعاون القائمة مع مصر، وقد أكد السيد الرئيس من جانبه اعتزاز مصر بالروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي تستمد متانتها ورسوخها من علاقاتهما التاريخية وإيمانهما بوحدة الهدف والمصير، مؤكداً سيادته استمرار دفع وتعزيز آليات التشاور والتنسيق المتبادل بشأن مجمل القضايا والتطورات المتلاحقة في منطقتنا العربية، وذلك في إطار ثوابت السياسة المصرية التي تعتبر أمن الخليج جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.