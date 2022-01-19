/673546/الموت-يفجع-الفنان-فراس-سعيد-عقب-شفاءه-من-كورونا

أعلن الفنان فراس سعيد خبر وفاة خالته، عقب أيام من شفاءه من فيروس كورونا، وتلقى الكثير من الدعوات لها بالرحمة من متابعيه وأصدقائه.

دوت الخليج

وفاة خالة فراس سعيد

وكتب فراس سعيد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لا حول ولا قوة الا بالله.. انتقلت الى رحمة الله خالتي الحبيبة، اسأل الله العظيم المغفرة والرحمة لنا و لكم".

شفاء فراس سعيد من كورونا

وكشف الفنان فراس سعد، منذ أيام تطورات حالته الصحية، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد منذ أيام قليلة، مؤكدا على تعافيه وانتصاؤه على الفيروس. وطمأن فراس سعيد جمهوره على صحته وكتبت معلنا انتصاره على الفيروس كاتبا: "سيداتي سادتي تم تدمير الفيروس".

أخر أعمال فراس سعد

يذكر أن آخر أعمال فراس سعيد كان مسلسل "حي السيدة زينب" من بطولة سوسن بدر ودينا ومحمود عبد المغنى، وأحمد وفيق وليلى عز العرب وحسام داغر، ومن تأليف أحمد صبحى وإخراج محمد النقلي.

وتدور أحداث المسلسل في حي السيدة زينب وما يرتبط بهذا الحى العريق من موروثات ثقافية وعادات اجتماعية.

حقيقة تجسيد دينا للسيدة زينب

وكانت أوضحت الفنانة دينا حقيقة تجسيدها لشخصية السيدة زينب التي أثارت الجدل منذ إعلانها عن مشاركتها في العمل، فقالت عبر فيسبوك: “زينب مسلسل اجتماعي وليس دينيا، وقيامى بتجسيد شخصية السيدة زينب أمر غير صحيح بالمرة، والمسلسل لا يتعرض بالأساس لشخصية السيدة زينب رضى الله عنها من قريب أو بعيد، وإنما أحداث العمل فقط تدور فى حى السيدة زينب، وما يرتبط بهذا الحى العريق من موروثات ثقافية وعادات اجتماعية”.

وفاة والد مجد القاسم

وعلى جانب آخر توفى والد المطرب السوري مجد القاسم، حيث أعلن خبر وفاة والده وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتب: " إنا لله وإنا إليه راجعون بمزيد من الحزن والأسى و بتسليم بقضاء الله وقدره انعي اليكم وفاة والدي المرحوم ابو فيصل مؤيد القاسم، الله يرحمك يابيي ويقدرنا عالصبر ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم".

وفاة شقيقة أحمد سلامة

وأعلن الفنان أحمد سلامة صباح اليوم، خبر وفاة شقيقته، وكتب الفنان أحمد سلامة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "انا لله وانا اليه راجعون .. توفيت إلى رحمة الله شقيقتي د. أمال سلامة .. تغمدها الله برحمته وغفر لها".