/673552/الداودي-يلتقى-ممثلى-هيئة-الإستثمار-والمناطق-الحرة-لبحث-سبل-تنمية-الإستثمار-بقنا

استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بمكتبه صباح اليوم الاربعاء، وفد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برئاسة الدكتور حسام الدين جعفر رئيس الإدارة المركزية لجذب الاستثمار الداخلى بالهيئة، وذلك لبحث أوجه الدعم والتعاون بين المحافظة والهيئة بحضور حازم عمر نائب المحافظ و مسئولي ملف الاستثمار بالمحافظة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأوضح محافظ قنا أن هناك رؤية متكاملة لجذب الاستثمارات طبقاً للمقومات الاقتصادية والثروات الطبيعية التي تذخر بها المحافظة، مشيرا إلى أنه تم مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بسير العمل بين المحافظة والهيئة، والتي من شأنها إحداث الطفرة الصناعية التي تتم مؤخرا علي أرض المحافظة بما يدعم الاقتصاد القومى.

الداودي يلتقى ممثلى هيئة الإستثمار والمناطق الحرة لبحث سُبل تنمية الإستثمار بقنا

وأضاف الداودى أن المحافظة تولي اهتمام كبيرا بتوفير المناخ المناسب للاستثمار بالمناطق الصناعية وخارجها والسعي إلي استقطاب المزيد من الاستثمارات لخلق فرص عمل حقيقية للشباب وخفض نسبة البطالة وتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية ومستدامة علي ارض المحافظة مما يساهم بشكل فعال في الارتقاء بمستوي المعيشة لأبناء المحافظة وتوفير حياه كريمة لهم .

من جانبه أكد الدكتور حسام الدين جعفر على اهتمام المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق المباشر بين المحافظة والهيئة لإعداد الدراسات وكراسات الشروط اللازمة للمشروعات المطروحة بما يتوافق مع جدية ومتطلبات المستثمرين ، بجانب محفزات الإستثمار لها في ظل توافر المواد الخام والبنية الأساسية ، ونوه إلى وجود 14مركز لخدمة المستثمرين على مستوى الجمهورية ، ووجود 23 مكتبا بالمحافظات تابعة لهيئة الاستثمار وخدمة الخريطة الاستثمارية بهدف جمع كل الفرص الاستثمارية على مستوى مصر ورعاية الفرص الاستثمارية بكافة أنواعها السياحية والزراعية والاقتصادية والصحية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وفقا للتوزيع الاقليمى أو التوزيع القطاعى .