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/673553/نائب-محافظ-بني-سويفبلال-حبش-يواصل-متابعته-الميدانية-لسير-العمل-بمشروعات-حياة-كريمة-بقرى-المركز

03:36 م - الأربعاء 19 يناير 2022

تفقد السيد بلال حبش نائب محافظ بني سويف،اليوم الأربعاء،عدداً من مشروعات حياة كريمة بقرى ببا،في إطار تكليفات المحافظ "د.محمدهاني غنيم"بالمتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية،وضمن برنامج المتابعة الميدانية لتفقد سير العمل في مشروعات المبادرة، وقد رافقه خلال الزيارة: الأستاذ مدحت صلاح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

حيث تفقد نائب محافظ بني سويف سير العمل في مشروع المجمع الخدمي بجزيرة ببا،الذي يشرف علي تنفيذه الجهاز المركزي للتعمير،ضمن ست مجمعات خدمية يتم إنشاؤها بالقرى الأم،حيث يضم كل مجمع(مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين،مكتب بريد ،وحدة للتضامن الاجتماعي،مكتب تموين، شهر عقاري) لتقديم العديد من الخدمات المختلفة بطريقة حديثة ومميكنة داخل المبنى توفيراً للوقت والجهد والتيسير على مواطني تلك القرى.

نائب محافظ بني سويف«بلال حبش» يواصل متابعته الميدانية لسير العمل بمشروعات حياة كريمة بقرى المركز

كما تابع"حبش"سير العمل في مشروع إنشاء المجمع الزراعي بالقرية، وسيشمل جمعية زراعية ووحدة بيطرية وإرشاد زراعي ومجمع لإنتاج وتصنيع الألبان،علاوة على متابعة سير الأعمال الجاري تنفيذها في قطاع التعليم ،متفقدا المدرستين الابتدائيةوالإعدادية بجزيرة ببا والتي تنفذهما هيئة الأبنية التعليمية بتكلفة إجمالية للمدرستين تزيد عن 8 ملايين جنيه.

حيث تفقد نائب المحافظ سير العمل في مشروع مدرسة عبد الله محمد مبروك الابتدائية"توسع"،مساحة الموقع 2556متر منها 297م للمبنى الذي يضم 16 فصلاً(4 رياض أطفال+12 ابتدائي)،بالإضافة إلى تفقدمشروع مدرسةإبراهيم محمد مبروك الإعدادية" توسع "،مساحة الموقع 2536م، منها 165مساحة المبنى الذي يضم 8 فصول،وذلك حزمة من المشروعات الجاري تنفيذها في القطاع بالمركز مابين إنشاء جديد وتوسعة وتعلية وإحلال وتجديد وصيانة ورفع كفاءة.