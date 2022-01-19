/673555/لبحث-حياة-كريمة-قيادات-عسكرية-تزور-محافظة-سوهاج

زار اليوم كل من اللواء حرب، محب حبشي، قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، واللواء اركان حرب، عاصم عاشور، قائد الجيش الثالث الميداني، محافظة سوهاج لمعرفة اخر المستجدات بمشاريع المبادرة الرئاسية لتطوير الريفي المصري "حياة كريمة".

كان فى استقبل الضيوف اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، واحمد سامى القاضي، نائب المحافظ، وشكر محافظ سوهاج كافة القوات المسلحة باسم شعب سوهاج، لما تقوم به القوات المسلحة من مجهودات واضحة ومميزة فى الاشراف والمتابعة لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بالمحافظة.

واضاف اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج ان المحافظة تشهد فترة تاريخية من جانب التنمية والاهتمام بها فى كافة المجالات وبما يعود بالنفع على المواطن.

محافظ سوهاج يناقش استعدادات " حياة كريمة " بقرى مركز أخميم

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا تنسيقيا، لمناقشة استعدادات تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " بقرى مركز " أخميم " خلال المراحل المقبلة للمبادرة، بحضور اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، والنائب زكريا حسان، والنائب محمد لبيب، والنائب شعبان لطفي، أعضاء مجلس النواب، وحسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم، وشريف أبو سحلي منسق وحدة "حياة كريمة " بالمحافظة، ورؤساء المجالس القروية التابعة لمركز أخميم .

وأكد المحافظ على أهمية الدراسة والبحث لحصر احتياجات كل قرية ومراجعة كافة القطاعات، والعمل على توفير قطع الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروعات، وفقا للمساحات والاشتراطات المطلوبة، والجاهزية التامة لتنفيذ المشروعات، لافتا إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات التي تم اكتسابها خلال تنفيذ المرحلة الأولى.

وأشار " الفقي " إلى أهمية دور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمواطنين في التعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية لتحديد احتياجاتهم، مؤكدا أن خطة المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" ومشروعاتها التنموية والخدمية ستغطي كافة المجالس القروية المدرجة بنطاق المحافظة خلال المرحلة القادمة .

محافظ سوهاج يبحث استعدادات مركز جهينة لتنفيذ " حياة كريمة "

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا، لمناقشة استعدادات مركز جهينة لتنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " بالقرى التابعة، خلال المراحل المقبلة للمبادرة، بحضور اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، والنائب إبراهيم خليفة، والنائبة غادة الضبع، والنائب نشأت فؤاد عباس، أعضاء مجلس النواب، وأحمد البدري رئيس مركز ومدينة جهينة، وشريف أبو سحلي منسق وحدة "حياة كريمة " بالمحافظة، ورؤساء المجالس القروية التابعة لمركز جهينة .

ووجه محافظ سوهاج رؤساء الوحدات القروية بضرورة حصر جميع قطع الأراضي أملاك الدولة، التي تصلح لإقامة مشروعات " حياة كريمة " عليها، مع أهمية مراعاة الاشتراطات اللازمة، والتنسيق مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمواطنين؛ لحصر الاحتياجات، مؤكدا على أهمية بذل المزيد من الجهد وتسخير كافة إمكانات المحافظة لخدمة أهالي سوهاج .