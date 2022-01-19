عاجل- الرئيس السيسى يتابع الوضع الوبائى لكورونا مع الدكتور عوض تاج الدين

جدة - نرمين السيد - وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد متابعة الوضع الوبائى الراهن لانتشار فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، فضلاً عن الموقف التنفيذى للمحور الصحى للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وكذا سير العمل بالمشروع القومى لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما، إلى جانب جهود الدولة لتخفيض حجم حوادث الطرق.

وعرض الدكتور محمد عوض تاج الدين فى هذا الإطار الإجراءات الحالية المتخذة من قبل الحكومة لاحتواء انتشار فيروس كورونا، بما فيها حملات تطعيم المواطنين، وكذا تجهيز كافة المرافق الطبية لاستقبال الحالات والتعامل معها.

ووجه الرئيس بتعزيز برامج التوعية لكافة المواطنين بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، فضلاً عن التشديد على الالتزام الكامل بتطبيق هذه الإجراءات، خاصةً فى الأماكن التى تشهد تواجداً كثيفاً من المواطنين كالمصالح الحكومية والجامعات والمدارس، وكذلك الأماكن العامة والخدمية، مع اتخاذ ما يلزم للتقليل من الكثافات البشرية فى هذه الأماكن وتطبيق كل قواعد الوقاية والنظافة والتطهير بها، وذلك للحفاظ على المسار المتوازن الذى انتهجته الدولة على مدار الجائحة.

كما وجه الرئيس بالاستمرار فى حملات التطعيم للفئات المستهدفة من المواطنين، وكذلك تيسير حصول الذين سبق لهم التطعيم على الجرعات المنشطة من اللقاحات، بالإضافة إلى دعم مستشفيات الصدر على مستوى الجمهورية بمزيد من الأجهزة والمعدات اللازمة للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا، إلى جانب تعزيز قدراتها الاستيعابية، بما يمثل إضافة هامة إلى المنظومة الصحية فى مصر بشكلٍ عام.

وفيما يتعلق بالمشروع القومى لتنمية الاسرة المصرية؛ أشار الدكتور محمد عوض تاج الدين إلى الزيادة التى تمت فى أعداد السيارات الطبية المجهزة فى إطار المشروع، حيث تم التعاقد مؤخراً مع الجانب الألمانى على توريد 500 سيارة قوافل طبية جديدة مجهزة بشكل كامل.

وقد وجه الرئيس بإعداد خطة متكاملة لتوفير جميع الإمكانات اللازمة للتشغيل المثالى لهذه السيارات وتحقيق الاستفادة القصوى منها، بما فيها توفير الكوادر البشرية الطبية والإدارية المؤهلة على أعلى مستوى، إلى جانب التنظيم الدقيق الجداول الزمنية لحركة هذه السيارات، وكذا توفير التجهيزات والمعدات المطلوبة لتشغيلها وصيانتها.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس اطلع كذلك على مستجدات الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما، موجهاً سيادته باستكمال العمل على إنشاء مراكز التجميع على مستوى الجمهورية وفق الجداول الزمنية المحددة، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الإعلامية لنشر الوعى الجماهيرى نحو فائدة هذا المشروع القومى الهام ومردوده الصحى على المواطنين.

واطلع الرئيس أيضاً على جهود الدولة لتخفيض حجم حوادث الطرق، موجهاً سيادته بتعزيز الإجراءات التأمينية المتبعة على جميع الطرق العامة والسريعة، من خلال الاستعانة بالعنصرين البشرى والإلكترونى، وذلك لتحقيق الانضباط المرورى، وضمان سلامة المواطنين والمركبات.