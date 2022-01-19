محافظ الإسكندرية يوجه بشن حملات لضبط أى مواد غذائية منتهية الصلاحية

وأكد الشريف - فى بيان صحفى اليوم الأربعاء- أن هذه الحملات على الأسواق والمحال وغيرها تتم لضبط المخالفين وردعهم، ومعاقبة كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين والتلاعب بسلامتهم، فى إطار توجيهات الحكومة بالحرص على صحة وسلامة المواطن.
وفى سياق متصل، شنت مديرية الطب البيطرى برئاسة الدكتور يوسف شباط، عدة حملات خلال الأسابيع الماضية، أسفرت عن التحفظ على ما حوالى 26 طن مواد وسلع غذائية بإجمالى 18 محضرًا.
كما تم التحفظ على المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمى ومجهولة المصدر، واللحوم التى ثُبت ذبحها خارج المجازر الحكومية، وإبلاغ المختصين لاتخاذ إجراءات التخلص منها بالطرق المتبعة فى هذا الشأن.
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