الفقيه والمعمار.. أحدث إصدارات الأزهر بمعرض الكتاب

جدة - نرمين السيد - يقدم جناح الأزهر الشريف بمعرِض القاهرة الدوليّ للكتاب لزواره كتاب "الفقيه والمعمار.. دراسة حو ل أثر الفقه فى العمران الإسلامى فى مصر"، بقلم الأستاذ الدكتور محمد على عبد الحفيظ أستاذ الآثار والحضارة الإسلامية بجامعة الأزهر.





يمثل الكتاب اتجاهًا جديدًا فى دراسة التراث العمرانى للحضارة الإسلامية، ويكشف عن نصوص فقهية جديدة تتعلق بفقه العمران وعن نماذج تطبيقية جديدة من العمائر الإسلامية المصرية، ويبرز أهمية التكامل بين العلوم البينية المختلفة لإظهار الوجه المشرق للحضارة الإسلامية، فيوضح كيف انعكست اجتهادات الفقهاء على البيئة العمرانية فى مصر، وكيف اجتهد المعماريون لإيجاد الحلول المعمارية التى تراعى التوجيهات والقيم الدينية، وكيف انعكست الأحكام الفقهية على تخطيط المدن والعمائر الإسلامية وصياغة تكويناتها المادية.

ويوضح الكتاب جهود فقهاء مصر فى مجال فقه العمران، بعد أن اعتمدت الدراسات السابقة على الإنتاج الفقهى لعلماء المالكية المغاربة، فأبرزت الدراسة الإنتاج المعرفى لفقهاء مصر، سواء كانت كتبًا مستقلة متخصصة فى مجال العمران كتلك التى كتبها ابن عبد الحكم وأبو حامد المقدسى وابن الشحنة والسيوطى، أو كانت متعلقة بنوعيات معينة من المبانى كالمساجد، أو ما يتعرض منها للوحدات والعناصر المعمارية كالأسبطة والأجنحة، فضلا عما ورد من قضايا العمران فى ثنايا كتب الفقه العامة التى ألفها فقهاء مصر.

ويتطرق الكتاب للحديث عن أثر الأحكام الفقهية فى صياغة التكوينات المادية للمدن، خاصة ما يتعلق بأحكام الطرق، وكيف كان الحفاظ على حق الطريق مؤثرًا على العمارة الإسلامية، وكيف كان لجوء المعمار إلى كثير من الحلول والتطبيقات المعمارية للحفاظ على حق الطريق، وفى هذا الإطار تناولت الدراسة عناصر الساباط والمعبر والسقيفة وغيرها، وشروط بنائها على الطريق، وأحكام الإشراع إلى الطريق وأثرها على الأجزاء البارزة من المبانى كالأجنحة والمشربيات والشرفات، وأثر أحكام الضرر على حركة العمران فى مصر.

يقع الكتاب فى 540 صفحة، ويتألف من مقدمة وتمهيد وخمسة فصول، يتناول التمهيد تعريف فقه العمران وأشهر المؤلفات فيه فى العالم الإسلامى، أما الفصل الأول فيتناول مصادر فقه العمران مع التركيز على جهود علماء مصر فى مجال فقه العمران، من خلال التعريف بمؤلفاتهم، ويستعرض الفصل الثانى دور الفقهاء فى منظومة إدارة العمران فى مصر، وعلاقة الفقهاء بالأطراف والمؤسسات المختلفة التى أسهمت فى إدارة حركة العمران، والفصل الثالث يتناول الضوابط الفقهية المؤثرة على تخطيط وعمارة المدن الإسلامية فى مصر، أما الفصل الرابع وهو عصب هذه الدراسة، فقد أفرده المؤلف للحديث عن الضوابط الفقهية الحاكمة لعمارة المنشآت الدينية من مساجد ومدارس وخانقاوات ومدافن وغيرها، بينما موضوع الفصل الأخير هو الضوابط الفقهية الحاكمة لعمارة المنشآت المدنية من وكالات وبيوت وحمامات وأسبلة وبيمارستانات.

ويشارك الأزهر الشريف - للعام السادس على التوالى - بجناحٍ خاص فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ53، وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية فى نشر الفكر الإسلامى الوسطى المستنير الذى تبناه طيلة أكثر من ألف عام. ويقع جناح الأزهر بالمعرض فى قاعة التراث رقم (4)، ويمتد على مساحة نحو ألف متر.