القوات المسلحة تنظم زيارة لمجموعة من ” شباب مصر الدارسين بالخارج ”...

نظّمت القوات المسلحة زيارة لوفد من شباب مصر الدارسين بالخارج لمقر قيادة قوات الصاعقة المصرية ، بحضور السفيرة / نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ، وذلك فى إطار تعرف شباب المصريين بالخارج على قدرات القوات المسلحة القتالية و تنمية روح الولاء والإنتماء لديهم .

حيث بدأت الزيارة بالوقوف دقيقة حداداً على شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم وأجسادهم لرفعة شأن الوطن ، تلاها كلمة لقائد قوات الصاعقة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للوفد ولأسر الشهداء والمصابين من مقاتلى الصاعقة البواسل الذين شاركوا أبطال الصاعقة فى ذلك اليوم ، مؤكداً أن القوات المسلحة تفخر دوماً بالشباب المصرى الواعد ، مشيراً إلى أن حب الوطن عقيدة راسخة تجمع بين أبناء مصر مهما تباعدت بيننا المسافات .

كما شاهد الوفد فيلماً تسجيلياً تناول نشأة وتطور قوات الصاعقة وإستعراض تضحيات أبطال الصاعقة على مر التاريخ ، أعقبه متابعة عدد من الأنشطة التدريبية التى ينفذها أبطال الصاعقة بشكل يومى ، كما نفذت عناصر قوات الصاعقة عدد من الرمايات الإحترافية بأوضاع الرمى المختلفة ، وتفقد الوفد معرضاً للأسلحة والمعدات المتطورة المستخدمة داخل قوات الصاعقة ، تلاها تفقد ميادين التدريب التخصصية المختلفة المجهزة بأحدث منظومات ووسائل التدريب الحديثة .

ومن جانبها أعربت وزيرة الهجرة عن شكرها إلى القوات المسلحة على نشر الوعى الفكرى والثقافى والعسكرى بين شباب مصر الدارسين بالخارج ، وأكدت أن الزيارة تهدف إلى تقارب الشباب المصرى بالخارج تجاه قواتهم المسلحة وإطلاعهم على الدور البطولى الذى تقوم به ، كما وجهت التحية لأسر الشهداء الحاضرين لما قدمه أبنائهم من تضحيات لحماية الوطن وصون مقدراته .

كما أعرب الشباب عن فخرهم وإعتزازهم بالدور الذى يقوم به رجال قوات الصاعقة وما يبذلونه من تضحيات لتنفيذ كافة المهام التى يكلفون بها .