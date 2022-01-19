/673549/علي-أبو-جريشة-من-الصعب-توقع-الفائز-بكأس-أمم-أفريقيا-ويجب-أن-تحذر-مصر-في-مباراة-السودان

أكد علي أبو جريشة، نجم الإسماعيلي السابق أن بطولة كأس أمم أفريقيا صعبة للغاية هذا العام ومن الصعب توقع الفائز بها.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "غانا صاحبة التاريخ الكبير في البطولة خرجت أمام جزر القمر وأيضا المغرب كانت مهددة بعدم الحصول على المركز الأول ولكن خبرات بعض اللاعبين أنهت المباراة لصالحهم".

وتابع "المباراة لاثالثة في كل المجموعات ستكون صعبة لأنها تعكس أهمية المباراة عند كل فريق، ويجب على لاعبي مصر التركيز في مباراة السودان اليوم، وعدم الإستهانة بها".

وواصل "يجب إحترام كل الفرق المشاركة ومنتخب مصر يستطيع الفوز على السودان والانسجام سيكون هام بين اللاعبين، ومباراة غينيا بيساو كنا أفضل من مباراة نيجيريا".

وأكمل "يجب الحفاظ على محمد صلاح واستغلام قيمتة الفنية داخل أرض الملعب، ويجب أن تكون طريقة اللعب تفيد اللاعب، وعلى لاعبي منتصف الملعب التركيز مع النجم العالمي وعدم إعتماد طريقة اللعب على محمد صلاح".

واختتم "مشاركة أحمد سيد زيزو في المباراة واردة لأنه قدم مباراة قوية وعبد الله السعيد سيكون له دور كبير في المباراة نظراً لخبراتة الكبيرة".

الإسماعيلي: لن نبيع أي لاعب للأهلي وهدفنا الأندية الأوروبية والعربية

تحدث يحيى الكومي، رئيس النادي الإسماعيلي عن إمكانية رحيل عبد الرحمن مجدي وباهر المحمدي عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف خلال تصريحات إذاعية عبر "أون تايم سبورت" "من الممكن رحيل باهر المحمد وعبد الرحمن مجدي عن الإسماعيلي خلال الموسم المقبل ولكن خارج الدوري المصري ولن يتم بيعهم لأي فريق هنا".

كأس أمم أفريقيا

وواصل "نريد الحصول على أموال كثيرة نظير بيع اللاعبين، وقيمة كل لاعب 3 مليون دولار ومن الممكن أن تقل إلى 2 وهذا الأمر سوف يساهم في تعزيز موقف النادي المالي خلال الفترة المقبلة".

وتابع "الأهلي لم يتفاوض معنا من أجل الحصول على خدمات باهر المحمدي وكل هذه الأمور غير طبيعية وإذا طلبت إدارة القلعة الحمراء الحصول على اللاعب سوف نرفض نهائيا من أجل البيع للأندية الأوروبية أو العربية".

واختتم "الأهلي لم يستحق الحصول على ركلة جزاء في مباراة الإسماعيلي الأخيرة وثابت على موقفي، وضغوطات التحكيم كانت السبب الرئيسي في احتساب الركلة، وكانت مجاملة بسبب عدم طرد باهر المحمدي".

جهاد جريشة: الزمالك تعرض للظلم أمام فاركو ويستحق ركلة جزاء

أكد الحكم الدولي السابق جهاد جريشة، أن الزمالك تعرض للظلم خلال مباراة فاركو في بطولة كأس الرابطة اليوم.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "الريمونتادا" "يوسف أوباما لاعب الزمالك يستحق الحصول على ركلة جزاء خلال مباراة فاركو وذلك بسبب عرقلة حارس الخصم له داخل منطقة الجزاء، وبرغم ذهاب الحكم لتقنية الفيديو كان يجب إعطاء الكرة ركلة جزاء".