/673559/محلية-النواب-تناقش-طلب-النائب-محمد-الحسيني-بشأن-إصدار-قرار-صيانة-وترميم-لمباني-مدارس-ببولاق-الدكرور

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، ونائب دائرة بولاق الدكرور، بشأن إصدار قرار صيانة وترميم لمباني مدارس (أحمد شوقي – طه حسين – عمرو عبد الجيد) التابعين للإدارة التعليمية ببولاق الدكرور– محافظة الجيزة، بالرغم من احتياجهم الشديد للإحلال والتجديد (هدم وإعادة بناء) نظراً لتهالكهم، ومرور ستون عاماً على إنشائهم، فضلاً عن ارتفاع الكثافة الطلابية بالفصول، والتي تصل – أحياناً – إلى 140 تلميذاً بالفصل.

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وطالب النائب محمد الحسيني، بوضع خطة زمنية لتنفيذ أعمال تجديد وصيانة هذه المدارس، وحل مشكلة ارتفاع الكثافة الطلابية في الفصول.

وقال ممثل هيئة الأبنية التعليمية، إن الهيئة تتفق مع مطالب النائب محمد الحسيني، وإن هناك خطة زمنية لتنفيذ المشروعات، خاصة أن محافظة الجيزة من المحافظات مرتفعة الكثافة، لافتا إلي أنه خلال آخر سنتين تم تنفيذ 83 مشروع في الجيزة.

أحمد راشد: توجيهات رئاسية بتوفير الأراضي لإنشاء المدارس لحل مشكلة الكثافة الطلابية

وأشار إلي أنه بالنسبة لمدرستي طه حسين وأحمد شوقي، تم إرسال لجنة فنية وأكدت سلامة الحالة الانشائية للمدرستين، مؤكدا عدم وجود مانع لصيانتهما.

من جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بتوفير الأراضي لإنشاء المدارس لحل مشكلة الكثافة الطلابية.

وتابع المحافظ: "موضوع المدارس تحدي صعب وتوجد كثافات عالية جدا في محافظة الجيزة، وذلك ليس ما نأمله، سنوفر عدد من الأراضي وبصدد إجراء التخصيص".

مناقشات محلية النواب اليوم

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

تناقش اللجنة اليوم الأربعاء طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد رمزي، بشأن ضرورة نقل سوقي المواشي غير الرسميين القائمين بقريتي الأبعدية والبراجيل – مركز أوسيم – محافظة الجيزة إلى السوق الرسمي ببرقاش– مركز ومدينة منشأة القناطر، نظراً لإقامة السوقين بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بهما في هذا الشأن، وتسببهما في إغلاق مداخل ومخارج الطرق بالقريتين وعدم خضوعهما لرقابة مديرية الطب البيطري، وقيام المسئولين عنهما بتحصيل الرسوم المالية لحسابهم الخاص.

- وتناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب حازم رياض، بشأن رفض طلبات التصالح المقدمة من المواطنين بمركز ومدينة البدرشين – محافظة الجيزة – نظراً لوجود منازلهم خارج الحيز العمراني المعتمد من وزارة الزراعة والهيئة العامة للتخطيط العمراني، بالرغم من بناء هذه المنازل قبل تاريخ 22/7/2017، وأصبحت كتل سكنية قائمة مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين: نادر عبده، محمد صلاح أبو هميلة، بشأن تأخر اعتماد الحيز العمراني لمركزي العياط والبدرشين – محافظة الجيزة.

-مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة رشا أبو شقرة، بشأن توقف خط أتوبيس رقم (15) كفر طهرمس – شارع الملك فيصل – حدائق أكتوبر – محافظة الجيزة، بالرغم من احتياج المواطنين إليه، فضلاً عن عدم قيام السيد رئيس هيئة النقل العام بالرد على مكاتباتي الرسمية بعدم التزام السائقين العاملين بالخط المشار إليه (بسعر التذكرة الحقيقي، خط السير، المواعيد المقررة لهم)، إلى أن توقف الخط نهائياً عن العمل.