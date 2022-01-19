/673562/التموين-تعلن-تفاصيل-موعد-انطلاق-الأوكازيون-الشتوي-2022
أعلن الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن موعد بدء موسم التصفية الموسمية الأولى "الأوكازيون الشتوي" لعام 2022 اعتبارا من يوم 7 فبراير المقبل ولمدة شهر على أن يكون لكل محل أسبوعين مع ضرورة حصول المحال المشاركة في التصفية مسبقا على موافقة من مديريات التموين الداخلية الواقعة في دائرتها محالهم التجارية، ونص القرار علي ضرورة إعلان الجهات المشاركة عن ثمن كل السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به بيان عن الثمن الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.
دوت الخليج
الدكتور على المصيلحى - وزير التموين والتجارة الداخلية، شدد على مديري المديريات بتسهيل الإجراءات لأصحاب المحل للمشاركة في الأوكازيون وشدد على ضرورة متابعة السلع المعروضة من حيث الجودة والالتزام بالأسعار المعلنة والتخفيضات الموجودة.
الأوكازيون يستهدف تنشيط حركة التجارة الداخلية
من جانبه أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير، إن الهدف من الأوكازيون هو تنشيط حركة التجارة الداخلية وكذلك حصول المواطن على السلع بتخفيضات قد تصل إلى 50% كما حدث العام الماضي، وأن الأوكازيون إذا كان فرصة سانحة للمواطن فهو فرصة سانحة للتاجر أيضا الذي يستخدم الأوكازيون لإحداث رواج في تجارته، مؤكدا أن كل عام يدخل في الأوكازيون سواء الشتوي أو الصيفي ما يزيد عن 3500 محل، كما أن الأوكازيون لا يشمل محال بيع الملابس فقط بل يشمل أيضا محال الأدوات المنزلية ومحال بيع الجلود (الأحذية و الشنط) وغيرها من الأنشطة التجارية أيضا.
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