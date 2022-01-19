/673564/القائم-بعمل-وزير-الصحة-يبحث-تعزيز-التعاون-بالقطاع-الصحي-مع-السفير-البولندي

بحث الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، مع سفير دولة بولندا لدى مصر "ميهاو وابيندا" ، خلال استقباله بديوان عام وزارة الصحة، سبل التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في القطاع الصحي.

دوت الخليج

الاجتماع تناول تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في القطاع الصحي، فضلًا عن تبادل الخبرات في مجالات صناعة وتوطين الأدوية، بالإضافة إلى نقل الخبرات بين الفرق الطبية، لرفع الكفاءة الطبية وتحسين مستوى الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين. الدكتور خالد عبدالغفار، وجه الشكر لحكومة دولة بولندا على دعمها لمصر، خلال جائحة كورونا، بأكثر من 500 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا، عبر مرفق كوفاكاس، حيث استقبلت مصر، أكثر من 400 ألف جرعة في شهر نوفمبر الماضي، ثم 100 ألف جرعة في شهر سبتمبر.

إستراتيجية الدولة المصرية في التصدي لجائحة كورونا

واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار خلال الاجتماع، إستراتيجية الدولة المصرية في التصدي لجائحة كورونا، بالإضافة إلى التدابير والإجراءات المتخذة للتصدي لمتحورات الفيروس، وتوفير جميع أنواع اللقاحات، كما استعرض الوزير حملات التطعيمات الموسعة التي تقوم بها مصر، للوصول لجميع الفئات المستهدفة وتيسير حصولهم على تلقي اللقاح، بالإضافة إلى جهود الدولة في توفير اللقاحات للأطفال بالمدارس، وطلاب الجامعات المصرية. الجانبان اتفقا على أهمية التعاون بين الجامعات المصرية والبولندية، في مجالات توفير البرامج والمنح الدراسية لطلاب الجامعات، بما يساهم في تبادل الخبرات العلمية والثقافية بين طلاب البلدين.

مبادرات الصحة العامة

السفير البولندي، من جانبه أثنى على جهود الدولة المصرية في تنفيذ مبادرات الصحة العامة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي "100 مليون صحة"، معربا عن تطلعه للتعاون بين البلدين خلال الفترة القادمة في التصدي لمتحورات فيروس كورونا. الاجتماع حضره الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتورة سوزان الزناتي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية بوزارة الصحة.