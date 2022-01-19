صندوق دوت الخليج: مصر ستلعب دور هام في 2022 لمواجهة التغيرات المناخية.. فيديو

/673565/صندوق-تحيا-مصر-مصر-ستلعب-دور-هام-في-2022-لمواجهة-التغيرات-المناخية-فيديو

قال محمد مختار المتحدث الرسمي بإسم صندوق دوت الخليج، أن 2022 عاما ستشهد فيه مصر لعب دور هام بشان مواجهة تغيرات المناخ والتي تؤثر على سبل الزراعة وتمكين صغار المزارعين وهو ما تم مناقشته مع منظمة فاو، من أجل تحسين الأحوال الزراعية في الريف المصري.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج خبر اليوم المذاع على قناة الحياة، موضحا ، أن دعم الرئيس السيسي المستمر لصندوق دوت الخليج أدى إلى تطوير خدماته، وخروجها لتعبر الحدود كما رأينا في إغاثة غزة، بالإضافة إلى الرعاية الصحية للاخوة الأافارقة في دولة جيبوتي.

محمد مختار: دعم الرئيس السيسي المستمر لصندوق دوت الخليج أدى إلى عبور خدماته الحدود

وقال مختار أن اعلان الرئيس السيسي 2022 عاما للمجتمع المدني ادى الى اعداد الصندوق العديد من الانشطة التي تخدم الاسر الأولى بالرعاية، وتطوير الخدمات المقدمه لهم بالتعاون مع المنظمات وخاصة الاممية منها.

وتابع أن المبادرة المصرية لاعمار غزة شهدت توفير 143 حاوية، وتضمنت مواد غذائية وملابس ومواد بناء، وذلك ضمن المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة، وايضا في جيبوتي برامج الرعاية الصحية التي نفذتها وزارة الصحة من خلال مبادرة نور حياة توفير الأدوية الخاصة بحملة ضعف الابصار، وأيضا توفير النظارات الطبية.

اجتماع بين صندوق دوت الخليج وفاو لبحث فرص التعاون المحتمل بين الصندوق والمنظمة

تجدر الإشارة إلى استقبال اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، وأمين صندوق دوت الخليج، الدكتور عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، والدكتور نصر الدين حاج الأمين، ممثل المنظمة في مصر، لبحث فرص التعاون المحتمل بين الصندوق والمنظمة.

وشهد اللقاء حضور تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي للصندوق، وكيان جاف مسؤول السياسات بمنظمة الفاو لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا. واستعرض المدير التنفيذي للصندوق، تامر عبد الفتاح، خلال اللقاء أنشطة تحسين جودة الحياة في الريف، وكذلك المبادرات الرئاسية التي ينفذها في مجالات الرعاية الصحية والتنمية الاقتصادية للأسر الأولى بالرعاية فضلا عن جهود مواجهة تداعيات جائحة كورونا.