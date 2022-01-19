/673567/الرئيس-السيسي-يوجه-بتعزيز-الإجراءات-التأمينية-على-الطرق-العامة-والسريعة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز الإجراءات التأمينية المتبعة على جميع الطرق العامة والسريعة المروري، وضمان سلامة المواطنين والمركبات، من خلال الاستعانة بالعنصرين البشري والإلكتروني، وذلك لتحقيق الانضباط المروري، وذلك خلال اجتماعه اليوم مع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.دوت الخليج

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد متابعة الوضع الوبائي الراهن لانتشار فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، فضلًا عن الموقف التنفيذي للمحور الصحي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وكذا سير العمل بالمشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما، إلى جانب جهود الدولة لتخفيض حجم حوادث الطرق.

الإجراءات الحكومية لاحتواء انتشار فيروس كورونا

وعرض الدكتور محمد عوض تاج الدين في هذا الإطار الإجراءات الحالية المتخذة من قبل الحكومة لاحتواء انتشار فيروس كورونا، بما فيها حملات تطعيم المواطنين، وكذا تجهيز كافة المرافق الطبية لاستقبال الحالات والتعامل معها.