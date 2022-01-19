تدريبات بدنية إضافية ليوسف أوباما ومحمد عبد الشافي مع الزمالك

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خاض ثلاثي الزمالك يوف أوباما ومحمد عبد الشافي ومحمد عبد الغني، تدريبات بدنية إضافية على هامش مران اليوم استعداداً لمواجهة غزل المحلة المقبلة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من كأس الرابطة المصرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وخصص الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة للثلاثي في صالة "الجيمانزيوم"، من أجل رفع المعدل البدني لهم خلال الفترة القادمة.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة، بعدما خسر اللقاء الماضي أمام فاركو بنتيجة 2/0، وتعادل أول مباراة أمام إنبي بدون أهداف.

جدول مباريات الزمالك في كأس الرابطة:

الجولة الثالثة: السبت 22 يناير الزمالك × غزل المحلة – الساعة 5:00 مساء

الجولة الرابعة: الجمعة 28 يناير

الزمالك × سيراميكا كليوباترا – الساعة 5:00 مساء

الجولة الخامسة: الثلاثاء 1 فبراير الزمالك × طلائع الجيش – الساعة 5:00 مساء

يأتي ترتيب تلك المجموعات بناء على ترتيب نهاية الدوري المصري الممتاز بالنسخة الماضية، والتي ياتي على صدارته الزمالك ويليه الأهلي وبيراميدز بالمركز الثالث.

تحدث الإعلامي السعودي محمد الدهش، حول صفقة مصطفى فتحي من الزمالك إلى التعاون، مقابل مليون دولار.

وأشارخلال برنامج “أكشن مع وليد” أن هناك مصادر من نادي التعاون أكدت أن الفريق في طريقة لإلغاء التعاقد مع مصطفى فتحي من الزمالك، وذلك بسبب الإعلان والشروط التي وضعها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

مؤكداً أن مسئولوا التعاون في حالة إستياء من طريقة إعلان رحيل اللاعب عن الزمالك وانتقاله لهم.

وكان وضع الزمالك بند في عقد الإنتقال بأنه لا ينتقل لفريق مصري أخر غير الزمالك، في حالة عودة اللاعب للدوري المصري مرة أخرى.

مرتضى منصور يعلن رحيل مصطفى فتحي عن الزمالك والانتقال للتعاون السعودي

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك أن مصطفى فتحي لم يفتعل أي أزمات داخل النادي منذ التعاقد معه.

وأضاف عبر فيديو من خلال الصفحة الرسمية على "يوتيوب" "رئيس نادي التعاون السعودي تحدث معي من أجل الحصول على خدمات مصطفى فتحي، وكان العرض 250 ألف دولار ولكنني رفض هذا الأمر".

وواصل "طلبت من رئيس نادي التعاون زيادة العقد المالي مع الرجوع للاعب من أجل معرفة الرأي الأخير له وأنه يعرف أن اللاعب يريد الرحيل لخضو تجربة الإحتراف الخارجي في الدوري السعودي".

مصطفى فتحي

وتابع "طلبت من مصطفى فتحي الصبر والتواجد داخل نادي الزمالك مع الوعد بزيادة المقابل المادي الذي يحصل عليه ولكن اللاعب لديه إصرار على خوض التجربة ولن نقف في طريق اللاعب نهائيا ونحترم الجميع".

واختتم "محمد صبري نجم الزمالك السابق هو من قام بترشيح اللاعب لنادي الزمالك للتعاقد معه وأنه موافق على رحيل اللاعب للعب في الدوري السعودي".