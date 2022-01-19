/673569/مدرب-الجزائر-يرفع-راية-التحدي-قبل-موقعة-كوت-ديفوار-الحاسمة

أكد جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر أن مباراة كوت ديفوار غداً الخميس في كأس أمم أفريقيا ستكون صعبة للغاية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات صحفية قبل مباراة كوت ديفوار "لدينا مباراة صعبة في بطولة أفريقيا وموقفنا صعب للغاية ولكن يجب أن نلعب حتى اللحظات الأخيرة من أجل التأهل للدور القادم في كأس أمم أفريقيا".

وتابع "كوت ديفوار يمتلك الخبرة الكافية ولديه لاعبين على أعلى مستوى ولكن تكون المباراة سهلة إطلاقاً والتركيز لابد أن يكون خلال دقائق المباراة كاملة لتحقيق التأهل الكبير للدور القادم".

وواصل "لابد أن نحقق الفوز على كوت ديفوار من أجل التأهل للدور القادم ولا يهم إسم الفريق الذي سوف نواجهة ولكن الأهم اللعب من أجل الفوز للصعود للدور القادم، ويجب أن نقدم التضحيات فوق أرض الملعب".

وأكمل "أرفع راية التحدي أمام كوت ديفوار وسنقاتل من أجل التأهل ونريد إسعاد الشعب الجزائري الذي ينتظر هذه الموقعة الكبيرة وكرة القدم ليس بها المستحيل واللعب حتى الدقائق الأخيرة سلاحنا لعبور هذه المباراة الهامة".

مدرب الجزائر: محمد صلاح لاعب استثنائي.. والمنافسة على أمم أفريقيا ستكون صعبة للغاية

أكد جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، أنه يتوقع أن تكون بطولة كأس أمم أفريقيا المقبلة شرسة للغاية من حيث المنافسة على اللقب.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيوينة "الجميع يريد هزيمة منتخب الجزائر لأننا أبطال أفريقيا، وهذا الأمر حق مشروع للجميع".

كأس أمم أفريقيا

وزاد "هذا الأمر يمثل علينا ضغط كبير ولكنه إيجابي وسنسعى للظهور بشكل جيد للغاية يرضى الجميع ونحاول الحفاظ على اللقب للمرة الثانية على التوالي".

وأكمل "الجميع يعرف محمد صلاح قائد منتخب مصر، فهو لاعب جيد وممتاز للغاية، وربما لا يمر بفترة جيدة مع المنتخب ولكنه يمثل قوة كبيرة بشكل مستمر".

وتابع "محمد صلاح إذا كان في أفضل فتراته خلال المباراة لن يستطيع أحد إيقافه مهما كان، ودائما يحدث الفارق خلال المباريات سواء مع ليفربول أو منتخب مصر".

واختتم "من الصعب المنافسة على لقب أمم أفريقيا ولكننا سوف نذهب من أجل الحفاظ على اللقب من جديد برغم الصعوبة التي سوف نواجهها لأننا الأبطال السابقين".