أمطار فى هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الخميس (بيان بالدرجات)

جدة - نرمين السيد - أعلنت الأرصاد الجوية، عن توقعاتها لطقس الغد الخميس، حيث توقعت شبورة مائية صباحًا على الوجه البحرى والقاهرة الكبرى، مع سقوط أمطار خفيفة على على السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.





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