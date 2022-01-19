رئيس جامعة القاهرة يفتتح وحدات ومعامل بمستشفيات قصر العينى (صور)

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، خلال اجتماع مجلس كلية طب قصر العينى، عمليات التطوير على مستوى القطاع الطبى بالجامعة فى السنوات الماضية من تطوير هائل وطفرة غير مسبوقة فى تنفيذ مشروع تطوير المستشفيات والتى شملت مستشفيات قصر العينى، ومعهد الأورام القومى القديم، ومستشفى 500 500، واستكمال مستشفى ثابت ثابت للأمراض المتوطنة، ووضع حجر الأساس لمشروع المجمع الطبى لعلاج الأطفال.





وأشار الخشت إلى أنه تم العمل على تنفيذ نحو 70 مشروعا تطوير ورفع كفاءة وإنشاء بقيمة إجمالية تبلغ حتى الآن مليارا و187 مليونا و742 ألف جنيه.

جاء ذلك عقب افتتاح رئيس جامعة القاهرة أعمال تطوير قسم جراحة القلب والصدر، ووحدة قسطرة الطوارئ التابعة لقسم القلب، ومعمل الباثولوجيا الجراحية، ضمن عملية التطوير والتحديث الشاملة التى تشهدها مستشفيات قصر العينى لتقديم الخدمات الطبية بجودة عالية للمرضى الذين يزيد عددهم على 3 ملايين مريض سنويا.

واستمع الدكتور الخشت خلال الافتتاح إلى شرح مفصل عن أعمال التطوير والتجديد التى تمت فى قسم جراحة القلب والصدر والتى تراعى ضوابط مكافحة العدوى وكود المستشفيات للحفاظ على تقديم أفضل وأسرع خدمة علاجية للمرضى مع الحفاظ على سلامة العاملين، حيث بلغت تكلفة التطوير نحو 5 ملايين جنيه، وتتكون الوحدة من 44 سرير إقامة بالإضافة إلى قسم خاص لجراحات الصدر ورعاية متوسطة لها أربع أسرة وغرفة موجات صوتية، ووحدة علاج طبيعى، ومكتبة وغرفة للتدريب والبحث العلمى وغرفة عزل.

واستعرض رئيس جامعة القاهرة، ماتم فى وحدة قسطرة الطوارئ التابعة لقسم القلب بتكلفة نحو تسعة ونصف مليون جنيه والتى تعد إضافة جديدة لمجموعة وحدات القسطرة التابعة لقسم القلب وتعكس التوجه فى النمو والتوسع فى الخدمات المقدمة كما وكيفا للتخفيف من وطأة هذا المرض، حيث تستهدف الوحدة بشكل أساسى خدمة الأعداد المتزايدة من مرضى القلب من بين المرضى المترددين على وحدة الطوارئ بمستشفى الطوارئ الجديد، والمرضى المحولين من المستشفيات الأخرى، ومرضى قصور الشرايين التاجية ومرضى كهربية القلب، من خلال الكفاءات عالية التدريب من أطباء وتمريض وفنيى القسطرة والذين يعملون على مدار اليوم لتقديم خدمات الوحدة الجديدة للمرضى.

كما استعرض الدكتور محمد الخشت، ما تم من تطوير وتحديث للأجهزة فى معمل الباثولوجى والذى يأتى ضمن منظومة متكاملة بمستشفيات قصر العينى تحت مسمى مركز قصر العينى للكشف المبكر وعلاج أورام الثدى، وقد بلغت تكلفة تجهيز المعمل نحو 11 مليون جنيه لإعداده ليكون معملا مرجعيا لأورام الثدى على مستوى الجمهورية واعتماده من كلية الباثولوجيين الأمريكية (CAP) وهى أعلى هيئة دولية لاعتماد المعامل.

وقالت الدكتورة هالة صلاح عميد كلية طب قصر العينى، إن عمليات التطوير فى مستشفيات قصر العينى تهدف إلى الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لكافة المواطنين من جميع المحافظات وبالمجان.

وأضافت عميدة كلية الطب، أن مركز قصر العينى للكشف المبكر وعلاج أورام الثدى يضم بالإضافة إلى معمل الباثولوجيا الجراحية، العيادات الخارجية والمجهزة لاستقبال جميع الحالات، ووحدة صحة المرأة بقسم الآشعة التشخيصية والتداخلية والمجهزة بأحدث الأجهزة، ووحدة العمليات الجراحية لإجراء جميع جراحات الثدى البسيطة والمتقدمة وجراحات إعادة البناء، وقسم علاج الأورام والعلاج الإشعاعى لتقديم أحدث بروتوكلات العلاج العالمية بالمجان من علاج كيميائى وهرمونى وعلاج موجه وعلاج إشعاعى، ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية وعلى رأسها الاكتشاف المبكر لسرطان الثدى، وإشراك المنظومة الصحية وعلى رأسها المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة ومراكز الأورام فى جميع محافظات الجمهورية.