حملات تفتيشية لجهاز حماية المستهلك فى الوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - شن المكتب الإقليمى لجهاز حماية المستهلك فى الوادى الجديد بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية حملات على الأسواق المختلفة والمحال التجارية والمخابز، بهدف التأكد من توافر المنتجات بكميات مناسبة بجانب صلاحية استهلاكها الآدمى.





وقال وكيل وزارة التموين فى الوادى الجديد صلاح السيد - فى بيان صحفى اليوم الأربعاء - إن الحملات التموينية مستمرة، بجانب تشديد الرقابة على المخابز ومتابعة وصول الدعم لمستحقيه وإنتاج خبز بجودة عالية، موضحا أن الحملات شملت المرور على المخابز داخل مدينة موط بمركز الداخلة ولم تسفر عن ضبط أى مخالفات.

وأضاف السيد، أنه تم شن حملة تموينية على المحلات التجارية بمركز بلاط وشملت قرى عين عيش ومرزوق، للاطمئنان على جودة وصلاحية المعروض من المنتجات، وأسفرت عن وجود بعض المخالفات، شملت عدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية.

وأشار إلى أنه تم شن حملة أخرى على المحال التجارية فى مركز الخارجة، للتأكد من انضباط الأسواق واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية وأسفرت عن تحرير محاضر عدم إعلان أسعار لبعض المحال التجارية.

وشدد على استمرار الحملات التموينية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك والصحة والبيطرى ومباحث التموين لضمان جودة السلع والمنتجات الغذائية المختلفة وتوافرها بكميات تتناسب مع إمكانات وأذواق المستهلكين.