/673584/إعلام-القاهرة-تستكمل-امتحانات-الفصل-الدراسي-الأول-أونلاين-حرصا-على-الطلاب

أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة عن إجراء الامتحانات المتبقية من الفصل الدراسي الأول بنظام الأونلاين عبر المنصة الإلكترونية التابعة لجامعة « البلاك بورد» وذلك حرصا على صحة الطلاب من انتشار فيروس كورونا ومتحوره الجديد أوميكرون ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

ونشرت الصفحة الرسمية لكلية الإعلام جامعة القاهرة عبر الفيس بوك : " حرصا على سلامة الطلاب الأعزاء ، قررت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية إجراء الامتحانات المتبقة من الفصل الدراسي الأول بنظام الأونلاين وذلك بسبب ازدياد أعداد المصابين بفيروس كورونا بجانب تقديم عدد كبير من الطلاب بإلتماسات لإجراء الطلاب الامتحان أونلاين مرفقة بالتقرير الطبية".

إعلام القاهرة تستكمل امتحانات الفصل الدراسي الأول «أونلاين» حرصا على الطلاب

ومن المقرر أن يبدأ التطبيق في القرار إعتبارا من السبت القادم 22/1/2021 بجميع المقررات الدارسية التابعة لكلية الإعلام جامعة القاهرة على كافة المستويات حرصا على حياة الطلاب من انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بضرورة تعزيز برامج التوعية لكافة المواطنين بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدا على ضرورة عن التشديد على الالتزام الكامل بتطبيق هذه الإجراءات، خاصةً في الأماكن التي تشهد تواجداً كثيفاً من المواطنين كالمصالح الحكومية والجامعات والمدارس، وكذلك الأماكن العامة والخدمية، مع اتخاذ ما يلزم للتقليل من الكثافات البشرية في هذه الأماكن وتطبيق كل قواعد الوقاية والنظافة والتطهير بها، وذلك للحفاظ على المسار المتوازن الذي انتهجته الدولة على مدار الجائحة.