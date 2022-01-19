/673570/في-قرى-حياة-كريمة-قومى-المرأة-يختتم-الاسبوع-الأول-للبرنامج-التدريبى-للقيادات-الدينية-لتنمية-الأسرة-بسوهاج

اختتم فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، اليوم الأربعاء فعاليات الدورة التدريبية الأولى بالبرنامج التدريبى للقيادات الدينية، فى إطار المرحلة الثانية من الأعمال التحضيرية لمشروع تنمية الأسرة المصرية بالقرى الأولى بالرعاية وقرى حياة كريمة.

صرحت بذلك الدكتورة سحر وهبى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، وأضافت أن الأسبوع الأول تم تدريب 200 قيادة دينية " مسلم ، مسيحى"، من الدعاة والواعظات والراهبات والقساوسة ، ويحاضر فيه مجموعة من الخبراء والمختصين.

وأشارت وهبى إلى أن البرنامج التدريبى تضمن عدة موضوعات منها القضية السكانية من منظور تنموى، والحقوق الإنجابية والأمومة الآمنة من منظور طبى ودينى، واستخدام التواصل الفعال لإعداد وتوصيل رسائل صحية مؤثرة، والعنف ضد المرأة وآثاره الصحية والاجتماعية.

قومى المرأة بسوهاج يطلق البرنامج التدريبى للقيادات الدينية لتنمية الأسرة المصرية

بدأ فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، اليوم فعاليات البرنامج التدريبى للقيادات الدينية، فى إطار المرحلة الثانية من الأعمال التحضيرية لمشروع تنمية الأسرة المصرية بالقرى الأولى بالرعاية وقرى حياة كريمة.

صرحت بذلك الدكتورة سحر وهبى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، وأضافت أن اليوم الأول تم تدريب 45 قيادة دينية " مسلم ، مسيحى"، وتضمن البرنامج التدريبى عدة موضوعات منها القضية السكانية من منظور تنموى، والحقوق الإنجابية والأمومة الآمنة من منظور طبى ودينى، واستخدام التواصل الفعال لإعداد وتوصيل رسائل صحية مؤثرة، والعنف ضد المراة وآثاره الصحية والاجتماعية.

وأشارت وهبى، إلى أن البرنامج التدريبى لإعداد لإعداد القيادات الدينية والدعاة يستهدف 3600 قيادة دينية فى 20 محافظة من المدرجين بمبادرة حياة كريمة، ويستمر لمدة 20 يوما، ويحاضر فيه مجموعة من الخبراء والمختصين.

قومى المرأة بسوهاج يواصل الدورة التدريبية بقرى حياة كريمة

واصل اليوم الاثنين فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، فعاليات الدورة التدريبية الأولى بالبرنامج التدريبى للقيادات الدينية، فى إطار المرحلة الثانية من الأعمال التحضيرية لمشروع تنمية الأسرة المصرية بالقرى الأولى بالرعاية وقرى حياة كريمة.

وصرحت بذلك الدكتورة سحر وهبى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، وأضافت أن اليوم الأول تم تدريب 45 قيادة دينية " مسلم ، مسيحى"، وتضمن البرنامج التدريبى عدة موضوعات منها القضية السكانية من منظور تنموى، والحقوق الإنجابية والأمومة الآمنة من منظور طبى ودينى، واستخدام التواصل الفعال لإعداد وتوصيل رسائل صحية مؤثرة، والعنف ضد المرأة وآثاره الصحية والاجتماعية.

وأشارت وهبى، إلى أن البرنامج التدريبى لإعداد القيادات الدينية والدعاة يستهدف 3600 قيادة دينية فى 20 محافظة من المدرجين بمبادرة حياة كريمة، ويستمر لمدة 20 يوما، ويحاضر فيه مجموعة من الخبراء والمختصين.