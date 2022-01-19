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شهدت قرية أبشنا بمحافظة بنى سويف، إصابة أربعة أشخاص بحادث انهيار جزئي في أحد المنازل بسبب إنشاء مخزن أسفل المنزل.

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حيث تم المصابين من قبل مستشفى بنى سويف التخصصى، والذين تم اصابتهم بكدمات وسحجات إضافة إلى اشتباه كسر بالفخد وكسر يالساق اليسرى، وكسر بالساعد الأيمن.

انهيار جزئي بأحد المنازل ببني سويف يسفر عن إصابة 4 أشخاص

وتابع المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم من خلال رئيس مدينة بني سويف الوضع الحالي، وذلك بعد الانهيار الجزئي في أحد المنازل بقرية ابشنا، حيث وجه بسرعة الانتقال فور بلاغ غرفة الأزمات بوقوع الحادث، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، والوقوف على أسباب الحادث، والاطمئنان على المصابين وحصولهم على الرعاية الطبية اللازمة.

شهدت قرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس في كفر الشيخ، قيام صياد بقتل زوجته، بسبب خلافات نشبت بينهم.

حيث تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة مطوبس، بتلقي مركز الشرطة بلاغا من طبيب، بعد توقيعه الكشف الطبي على ربة منزل في العقد الثاني من عمرها، وتقيم برج مغيزل، التابعة لمركز مطوبس، من أجل انهاء تصريح الدفن، والذي لاحظ وجود اثار أصابع حول رقبتها.

بسبب خلافات زوجية.. صياد يقتل زوجته خنقا أثناء نومها بكفر الشيخ

وكشفت التحريات حدوث خلافات زوجية بين الصياد، وزوجته، لمجرد الشك، وتم التحفظ على الزوج، واقتياده إلى مركز شرطة مطوبس، وبتضييق الخناق عليه أقر بقتل زوجته خنقًا أثناء نومها، وأنه أبلغ الطبيب باكتشافه وفاتها، بسبب شكه في سلوكها، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

هذا وضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية كميات كبيرة من المخدرات المتنوعة، وذلك بحوزة 4 أشخاص بالقاهرة.

وياتي ذلك بعد قيام ادارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة استهداف العناصر الإجرامية من حائزي وتجار المواد المخدرة بنطاق دائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، وتمكنت من ضبط كمية من مخدر الفودو ومبلغ مالي وهاتف محمول بحوزة شخص مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية؛ حال استقلاله مركبة "توك توك" ملكه بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وأن المبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه والمركبة لتسهيل تحركاته .

حيث تم العمل على ضبط كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول بحوزة شخص مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة حال تواجده بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

الامن يفك طلاسم العثور على جثة فى دائرة قسم اول سوهاج

هذا وخرجت ربة منزل مسنة تقضي متطلبات حياتها في شوارع دائرة قشم أول بسوهاج، ولكن لم تتوقع أن تقبض روحها أثناء سيرها بالطريق ويتم نقلها الى مستشفى سوهاج العام.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - ومدير أمن سوهاج اخطارا من اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية يفيد إخطار من العميد تامر أبو خطوه، مأمور شرطة قسم أول سوهاج، بوفاة ربة منزل مسنة في الطريق بدائرة القسم ونقلها الى مستشفى سوهاج العام.

أنتقل على الفور الرائد اسلام عجاج، رئيس مباحث قسم أول سوهاج، والفريق المعاون لة وتبين وفاة ربة منزل 76 عام، وتم نقلها الى مستشفى سوهاج العام.

واكد الكشف الطبي ان سبب وفاة ربة المنزل هبوط حاد في دورتها الدموية والتنفس وتوقف في عضلة القلب لها، وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق.

سقوط تلميذ من اعلى المنزل بسوهاج

على جانب اخر سقط تلميذ في بداية عقدة الثاني من العمر من اعلى سطح الطابق الثاني بالمنزل بدائرة مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج مما أدى الى أصابته بإصابات شديدة الخطورة انهت حياته.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - ومدير أمن سوهاج اخطارا من اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية يفيد إخطار من العميد مصطفى سعيد، مأمور مركز المنشأة بوصول الطفل ح ع ك ا - 11 عام تلميذ - إلى المستشفى المركزي بالمنشاة جثة هامدة ادعاء سقوط من علو ويقيم دائرة مركز المنشاة.

انتقل على الفور الرائد أحمد رمضان، رئيس مباحث شرطة مركز المنشاة، وأفاد والده المدعو ع ا - 48 عام - عامل - ويقيم بذات الناحية بدائرة مركز المنشاة بأنه أثناء قيام نجله المذكور باللهو أعلي سطح المنزل بالطابق الثاني اختل توازنه وسقط أرضاً مما نتج عنه وفاته ونفي الشبهة الجنائية .

أكد مصدر امني انه بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة نتيجة تهشم بفروة الرأس ونزيف داخلي بالمخ والأنف والفم وكسر بالساعدين ولا توجد شبهة جنائية في الحادث، وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة بسوهاج لإجراء التحقيق.