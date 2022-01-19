تألق شيكابالا وأيمن حفني في مران الزمالك استعداداً لغزل المحلة

/673575/تألق-شيكابالا-وأيمن-حفني-في-مران-الزمالك-استعدادا-لغزل-المحلة

شارك شيكابالا وأيمن حفني في مران الزمالك اليوم استعداداً لمواجهة غزل المحلة القادمة، ضمن لقائات الجولة الثالثة من كأس الرابطة المصرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهد المران تألق شيكابالا وأيمن حفني وظهورهم بشكل جيد بعد عودتهم من الإصابة التي كانوا يعانوا منها، وأصبح الثنائي جاهز بشكل كامل لمباراة الزمالك القدامة أمام غزل المحلة.

عودة حازم إمام

عاد حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمشاركة في التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وكان اللاعب حصل على راحة من التدريبات الأخيرة قبل مواجهة فاركو بكأس الرابطة بسبب تعرضة لنزلة برد شديدة.

خاض ثلاثي الزمالك يوسف أوباما ومحمد عبد الشافي ومحمد عبد الغني، تدريبات بدنية إضافية على هامش مران اليوم استعداداً لمواجهة غزل المحلة المقبلة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من كأس الرابطة المصرية.

جدول مباريات الزمالك في كأس الرابطة:

الجولة الثالثة: السبت 22 يناير الزمالك × غزل المحلة – الساعة 5:00 مساء

الجولة الرابعة: الجمعة 28 يناير

الزمالك × سيراميكا كليوباترا – الساعة 5:00 مساء

الجولة الخامسة: الثلاثاء 1 فبراير الزمالك × طلائع الجيش – الساعة 5:00 مساء

يأتي ترتيب تلك المجموعات بناء على ترتيب نهاية الدوري المصري الممتاز بالنسخة الماضية، والتي ياتي على صدارته الزمالك ويليه الأهلي وبيراميدز بالمركز الثالث.

تحدث الإعلامي السعودي محمد الدهش، حول صفقة مصطفى فتحي من الزمالك إلى التعاون، مقابل مليون دولار.

وأشارخلال برنامج “أكشن مع وليد” أن هناك مصادر من نادي التعاون أكدت أن الفريق في طريقة لإلغاء التعاقد مع مصطفى فتحي من الزمالك، وذلك بسبب الإعلان والشروط التي وضعها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

مؤكداً أن مسئولوا التعاون في حالة إستياء من طريقة إعلان رحيل اللاعب عن الزمالك وانتقاله لهم.

وكان وضع الزمالك بند في عقد الإنتقال بأنه لا ينتقل لفريق مصري أخر غير الزمالك، في حالة عودة اللاعب للدوري المصري مرة أخرى.