/673576/علاء-مصطفي-قرارات-الرئيس-السيسي-تؤكد-علي-حرصه-في-تحقيق-حياة-كريمة-للمواطنين

أكد النائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، يُعد استمرارًا للمبادرات الرئاسية التي تحرص على تحقيق حياة كريمة للمواطنين.

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وأضاف مصطفي أن قرارات الرئيس السيسي أدخلت السعادة على نفوس ملايين الموظفين بالدولة، موضحًا أن الرئيس السيسي يدرك ويعلم جيدًا ما يؤرق المصريين، وخاصة محدودي ومتوسطي الدخل، والذين عانوا خلال السنوات الماضية جراء الإجراءات الاقتصادية وما تلاها من زيادة تكلفة المعيشة.

علاء مصطفي: قرارات الرئيس السيسي تؤكد علي حرصه في تحقيق حياة كريمة للمواطنين

وثمن عضو مجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس السيسي بتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم.

وأوضح النائب علاء مصطفي، أن قطاع التعليم كان يعاني كثيراً من عجر شديد في المعليين، وهذا القرار يساعد كثيرا لسد هذا العجز من أجل النهوض بالمنظومة التعليمية، ويؤكد علي سعي الدولة في توفير كافة السبل والامكانات لإنجاح منظومة التعليم، في ظل الجمهورية الجديدة.

قرارت الرئيس السيسي

هذا ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة المالية بعدد من القرارات نرصدها في السطور التالية :

. رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.

. إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

. زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.

. إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.

. اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.

. تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.

. ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.