النائب أسامة الأشموني: قرار الرئيس السيسي بتعيين 30 ألف معلم سنويا سيحدث طفرة فى تطوير التعليم..فيديو

/673577/النائب-أسامة-الأشموني-قرار-الرئيس-السيسي-بتعيين-30-ألف-معلم-سنويا-سيحدث-طفرة-فى-تطوير-التعليمفيديو

أشاد النائب أسامة الأشموني، عضو مجلس النواب، بالقرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، قائلا: قرارات جريئة، وذلك ما تعودنا عليه من الرئيس السيسي بصدوره قرارات تخدم المواطنين.

دوت الخليج

وأضاف الأشموني، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن أحد أهم القرارات هي تعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم،وذلك يدل الرئيس السيسي يتابع ما يحدث في المجلس، موجها الشكر له علي هذا القرار.

وأكد عضو مجلس النواب، أن هذا القرار يساهم في عمل طفرة في المنظومة التعليمية، وسيرفع من قيمة التعليم في مصر، مثمنا قرار الرئيس برفع الحد الأدني للأجور.

قرارت الرئيس السيسي

هذا ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة المالية بعدد من القرارات نرصدها في السطور التالية :

. رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.

. إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

. زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.

. إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.

. اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.

. تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.

. ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.