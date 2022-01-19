/673581/تحالف-دعم-الشرعية-باليمن-ينفذ-19-عملية-عسكرية-ضد-الحوثيين-في-مأرب

أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن، اليوم الأربعاء، تنفيذه 19 استهدافا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأضاف التحالف أن الاستهدافات في مأرب دمرت 11 آلية عسكرية وقتلت أكثر من 90 عنصرا، فيما تصدت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، فجر اليوم الأربعاء، لهجوم شنه الحوثيون في محاولة لاستعادة تبة الفليحة وسلسلة جبال الردهة جنوب محافظة مأرب.

دوت الخليج

مصادر عسكرية أكدت إن الميليشيا دفعت بعشرات المدرعات والأطقم العسكرية وأنساق متلاحقة من عناصرها مع ساعات الفجر الأولى في هجومين متزامنين. الأول هاجمت فيه قوات الجيش الوطني والمقاومة المتمركزة في تبة الفليحة جنوب شرقي معسكر أم ريش الاستراتيجي، وخسرت فيه الميليشيا أكثر من 20 قتيلاً وعشرات الجرحى، بالإضافة الى إعطاب طقمين وعربة مدرعة.

احباط هجوم عسكري

قوات الجيش أحبطت هجوماً آخر على سلسلة جبال الردهة شرق عقبة ملعاء، كما دمرت المدفعية عددا من الأطقم والآليات العسكرية أسفل العقبة كانت تتجهز للالتفاف على مواقع الجيش، يأتي ذلك في الوقت الذي استهدفت فيه ميليشيا الحوثي محطة وقود في مديرية حريب بمأرب بصاروخ باليستي، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.

تدمير تعزيزات عسكرية للميليشيا

المصادر العسكرية ذكرت أيضا أن طيران تحالف دعم الشرعية دمر تعزيزات عسكرية للميليشيا في معسكر أم ريش والخط الرابط بين مديرتي الجوبة وحريب، وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن تنفيذ ضربات جوية على معاقل ومعسكرات الميليشيا الحوثية في العاصمة اليمنية صنعاء. وقال التحالف إن عملية الاستجابة مستمرة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

التحالف كان قد بدأ بشن ضربات جوية استهدفت المواقع الحوثية في صنعاء، مؤكداً أنه تم تدمير مخازن ومنظومة اتصالات للطائرات المسيرة تابعة للحوثيين في جبل النبي شعيب، وجاءت ضربات التحالف الجوية الأخيرة في صنعاء عقب إسقاط 8 مسيرات أُطلقت باتجاه السعودية، وأيضا عقب الهجوم الإرهابي على منشآت مدنية في الإمارات.

سقوط الضحايا من المدنيين

واستهدفت ضربات التحالف قيادات إرهابية شمال العاصمة صنعاء، كما دمرت طائرات "إف 15" الهجومية منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية، وذلك في الوقت الذي مازالت يتواصل سقوط الضحايا من المدنيين نتيجة الألغام الحوثية المزروعة في مناطق اليمن المحررة، وتسببت هذه الألغام في حصد أرواح الكثير من العاملين في مجال التخلص منها، آخرهم موسى الحارثي، الذي كان يعمل مع فرق "مسام" لنزع الألغام حيث انفجر به لغم أودى بحياته، ويتفنن الحوثيون في تمويه الألغام والعبوات الناسفة التي توضع على الطرق لإلحاق الضرر وقتل أكبر عدد ممكن من اليمنيين.