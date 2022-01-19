/673582/الحزم-السعودي-لن-نضم-مصطفى-فتحي-لعدم-تعاون-الزمالك-معنا

تحدث سلمان المالك رئيس نادي الحزم السعودي، حول تفاوض فريقه لضم مصطفى فتحي من الزمالك، خلال موسم الانتقالات الشتوي الحالي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال سلمان المالك في تصريحات صحفية: " لن نضم مصطفى فتحي من الزمالك، لعدم إيجاد مرونه أو جدية من الفريق الأبيض حول التفاوض لضم اللاعب، وأغلقنا جميع المفاوضات نجو ضمه، وحسمنا جميع صفقتنا الشوية بالفعل".

الجدير بالذكر أن مرتضى منصور أعلن عن بيع مصطفى فتحي لنادي التعاون ، قبل أن يخرج مسئولوا الفريق السعودي ويعلنوا أن الصفقة في طريقها للإلغاء.

إستياء التعاون بسبب مرتضى منصور

ويأتي سبب الإلغاء كما أعلن مسئولوا التعاون هو وضع بنود وشروط من الزمالك في عقد اللاعب بجانب إعلان مرتضى منصور للصفقة بطريقه مهينه لهم كما أشاروا.

ووضع الزمالك بند في عقد بيع مصطفى فتحي للتعاون بأنه إذا رحل عن الفريق السعودي لا يحق له اللعب لأي فريق مصري غير الزمالك.

تحدث الإعلامي السعودي محمد الدهش، حول صفقة مصطفى فتحي من الزمالك إلى التعاون، مقابل مليون دولار.

وأشارخلال برنامج “أكشن مع وليد” أن هناك مصادر من نادي التعاون أكدت أن الفريق في طريقة لإلغاء التعاقد مع مصطفى فتحي من الزمالك، وذلك بسبب الإعلان والشروط التي وضعها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

مؤكداً أن مسئولوا التعاون في حالة إستياء من طريقة إعلان رحيل اللاعب عن الزمالك وانتقاله لهم.

وكان وضع الزمالك بند في عقد الإنتقال بأنه لا ينتقل لفريق مصري أخر غير الزمالك، في حالة عودة اللاعب للدوري المصري مرة أخرى.

التعاون يخطط للتعاقد مع طارق حامد بشكل مجاني للرد على مرتضى منصور

تحدث الإعلامي السعودي محمد الدهش، حول إستياء مسئولوا التعاون عن طريقة انتقال مصطفى فتحي من الزمالك لهم.

وقال الدهش خلال في تصريحات تليفزيونية ببرنامج "أكشن مع وليد" : التعاون يخطط للتعاقد مع طارق حامد الذي دخل في فترة الانتقال الحر، ويحق لإدارة الفريق التعاقد معه بشكل مجاني".

واكمل: "سيكون أكبر رد علي طريقه المهينة من نادي الزمالك في اعلان تفاصيل عقد مصطفي فتحي وشروط العقد من جانب مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور".