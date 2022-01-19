/673583/تأجيل-تعرف-على-موعد-عرض-فيلم-معالى-ماما-الجديد-بعد-تأجيله

تأجل عرض فيلم "معالى ماما"، وأعلن طاقم العمل عن موعد طرحه الجديد بدور العرض السينمائية، ليكون يوم 9 فبراير المقبل، حيث تُعد هذه المرة الأولى التى يتم فيها تأجيل عرض الفيلم.

دوت الخليج

وقف تصوير فيلم معالى ماما

وفى وقت سابق، انتهى فريق العمل من تسجيل الأغنية الدعائية للفيلم، والتى تحمل اسم "ماما يا ماما"، والأغنية من كلمات نور محمد، وألحان كريم عرفة، وتوزيع أيمن التركى.

وكانت أسرة فيلم "معالى ماما" قد أوقفت التصوير فترة طويلة، بسبب إصابة بطلة العمل الفنانة بشرى بفيروس كورونا، بالإضافة إلى أن معظم المخالطين لها في العمل قاموا بعمل مسحة للتأكد من خلوهم من الفيروس.

قصة فيلم معالى ماما

وتحكى قصة الفيلم عن علاقة الأم التى تشغل منصبًا مهمًا واطفالها ، وتواجه العديد منالمواقف مع أسرتها، وتستعرض تلك الاحداث من خلال المواقف التى يقدمها العمل الفنى، إذا كانت فى صالح الأسرة.

فيلم "معالى ماما" من بطولة الفنانين: محمود الليثي و بشرى، وشيماء سيف، وسامى مغاورى، وعلاء مرسى، ومحمد على رزق، وحسام داغر، وشريف باهر، وإسماعيل شرف، ودعاء رجب.

بوسترات فيلم معالي ماما

يظهر أبطال العمل في البوسترات الترويجية بملابس البيت، والأم تحمل لابتوب وواحدة من أدوات المطبخ مما يشير للمسؤليات المتعددة الملقاه على كاهل السيدة أم الأولاد.

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آخر أعمال أبطال الفيلم الإجتماعي معالي ماما

قدمت الفنانة بشرى في العديد من الأعمال الدرامية أقربها عوالم خفية مع الزعيم عادل إمام الذي تم نشره عام 2018، ومسلسل القمر آخر الدنيا الذي قامت ببطولته، وتم عرضه في رمضان 2020.

أما عن محمود الليثي فقدم العديد من الأدوار الكوميدية في الدراما والسنيما، وتألق أيضًا في الأدوار الجدية، مثل دوره في مسلسل بين السما والأرض الذي شاهدناه ضمن السباق الرمضاني الماضي.

شاركت نور إيهاب أدوار عددًا من الأدوار المناسبة لها، وأعجبت الجمهور بأدائها البسيط، وكان آخرها مسلسل ضد الكسر مع الفنانة نيلي كريم في آخر موسم رمضاني.