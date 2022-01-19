/673585/محلية-النواب-تناقش-طلب-النائب-هشام-حسين-بشأن-انتشار-الأسواق-العشوائية-بمدينة-6-أكتوبر

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، خلال اجتماعها مساء اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام حسين، بشأن انتشار الأسواق العشوائية بمدينة 6 أكتوبر – محافظة الجيزة، وخاصة الحي الرابع، والسادس، فضلاً عن انتشار الباعة الجائلين، والمحال التي تم فتحها بالوحدات السكنية بالمخالفة للقانون، ومدى تأثير ذلك على المواطنين.

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وقال عادل النجار رئيس جهاز ومدينة 6 أكتوبر:"مدينة 6 أكتوبر مدينة سكنية وتعليمية وصناعية، وصل عدد سكانها إلي 2 مليون نسمة، وفي 2017 صدر قرار جمهوري بضم 80 ألف فدان من محافظة الجيزة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فأصبحت مساحة أكتوبر أكثر من 200 ألف فدان، وأصبحت مترامية الأطراف".

وتابع النجار، في كلمته خلال الاجتماع: "يتم رصد المخالفة، ونزول حملات يومية علي الاشغالات، وقرارات إزالة عشوائيات، وحملات علي المحال المخالفة التي تتسبب في الإشغالات، وكانت هناك 140 محال عشوائية تعمل بالمخالفة وتوصل مرافق بالمخالفة ولا تدفع مستحقات للدولة، وتم شن حملة علي هذه المحال".

محلية النواب تناقش طلب النائب هشام حسين بشأن انتشار الأسواق العشوائية بمدينة 6 أكتوبر

واستطرد: "بالنسبة لموضوع التكاتك، يوميا نقوم بحملات علي التوك توك، ونضبط عشرات التكاتك يوميا، وجاري حاليا تنفيذ سوق في الحي السادس بجوار مركز الشباب بتكلفة 26 مليون جنيه، ونبذل كل الجهود الممكنة ونتخذ الإجراءات اللازمة للقضاء علي أي مخالفات أو مظاهر عشوائية".

وعقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "ردك جاهز ووافي، ولابد من التصدي لأي مخالفات وعشوائيات، والتصدي للأسواق العشوائية والمحال اامخالفة".

مناقشات محلية النواب اليوم

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

تناقش اللجنة اليوم الأربعاء طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد رمزي، بشأن ضرورة نقل سوقي المواشي غير الرسميين القائمين بقريتي الأبعدية والبراجيل – مركز أوسيم – محافظة الجيزة إلى السوق الرسمي ببرقاش– مركز ومدينة منشأة القناطر، نظراً لإقامة السوقين بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بهما في هذا الشأن، وتسببهما في إغلاق مداخل ومخارج الطرق بالقريتين وعدم خضوعهما لرقابة مديرية الطب البيطري، وقيام المسئولين عنهما بتحصيل الرسوم المالية لحسابهم الخاص.

- وتناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب حازم رياض، بشأن رفض طلبات التصالح المقدمة من المواطنين بمركز ومدينة البدرشين – محافظة الجيزة – نظراً لوجود منازلهم خارج الحيز العمراني المعتمد من وزارة الزراعة والهيئة العامة للتخطيط العمراني، بالرغم من بناء هذه المنازل قبل تاريخ 22/7/2017، وأصبحت كتل سكنية قائمة مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين: نادر عبده، محمد صلاح أبو هميلة، بشأن تأخر اعتماد الحيز العمراني لمركزي العياط والبدرشين – محافظة الجيزة.

-مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة رشا أبو شقرة، بشأن توقف خط أتوبيس رقم (15) كفر طهرمس – شارع الملك فيصل – حدائق أكتوبر – محافظة الجيزة، بالرغم من احتياج المواطنين إليه، فضلاً عن عدم قيام السيد رئيس هيئة النقل العام بالرد على مكاتباتي الرسمية بعدم التزام السائقين العاملين بالخط المشار إليه (بسعر التذكرة الحقيقي، خط السير، المواعيد المقررة لهم)، إلى أن توقف الخط نهائياً عن العمل.