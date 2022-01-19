الحالة المرورية: تعرف على الكثافات ومعدلات السير فى محافظات الجمهورية

جدة - نرمين السيد - وفى مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع" مع الإعلامية بسنت بكر، المذاع على "الراديو 9090"، اليوم الأربعاء، أوضح صابر أن محافظة الإسكندرية شهدت ظهور بعض الكثافات فى محور أبو قير عند منطقة كفر عبده وميدان الوزارة، بالإضافة إلى بعض الأحجام فى مطلع كوبرى محرم بك.

وأضاف أن هناك وجود بعض الأحجام فى محافظة الدقهلية وبالتحديد فى مدينة المنصورة لاسيما فى شارع المشاية وشارع جيهان السادات.

كما وجه العميد وائل حمودة، مدير الإدارة العامة لمرور الغربية، بنشر الخدمات لسحب أى كثافات وتيسير الحركة المرورية، وبالنسبة لباقى محافظات الوجه البحرى والطرق الساحلية تعمل بشكل مرضى.

ومن المحافظات الساحلية محافظة بورسعيد، حيث تم الدفع بسيارات الانتشار السريع برئاسة العميد محمد المصرى مدير إدارة مرور بورسعيد، وكافة الخدمات المرورية بمحيط محاور بورسعيد خلال فترة الذروة المسائية.

وتابع: "ظهرت بعض الأحجام أعلى الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، أعلى مناطق المنيب والكنيسة، وما قبل منزل محور 26 يوليو".

وأوضح صابر أن الجيزة شهدت كثافات فى شارع مراد، لذا يفضل للمتجه إلى المهندسين سلوك شارع السودان أو شارع الجامعة.

ونبه صابر بأن اللواء محمد لبنة، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

أما الحركة المرورية فى القاهرة، فطالب بالابتعاد عن كوبرى أكتوبر، و15 مايو، واستخدام كبارى "عباس والجلاء والجامعة والساحل" لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.

وأشار محمد صابر إلى وجود بعض الأحجام فى الأتوستراد عند منطقة منشية ناصر، إضافة إلى وجود بعض الكثافات بمطلع كوبرى السيدة عائشة.

وذكر صابر أن الإدارة العامة برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

أما أماكن الجراجات الخالية بمنطقة وسط البلد، فنوه صابر إلى وجود 600 مكان خالى فى جراج التحرير، وعمر مكرم 250 مكان خال، وجراج العتبة 305، وجراج الأوبرا 410 مكان خال.