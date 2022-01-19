الطقس السيئ يضرب المحافظات.. درجات الحرارة حتى الثلاثاء المقبل (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غد الخميس ، سيكون بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد، كما تتكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء.

طقس الخميس 20 يناير والجمعة 21 يناير 2022

تتوقع وجود شبورة مائية صباحا من 4 إلى 8 صباحا تقريبا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

طقس السبت 22 يناير 2022

تتوقع وجود شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة إلى نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

طقس الأحد 23 يناير 2022

تتوقع الهيئة نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ويشهد طقس الأحد أمطارا خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30% على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

طقس الإثنين 24 يناير 2022

تتوقع الهيئة نشاطا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30% على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.



طقس الثلاثاء 25 يناير

توقعت الهيئة شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.