تطوير شامل لمصنع تدوير القمامة بالمحلة بـ450 طنا يوميا

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أن عملية تطوير مصنع تدوير المخلفات بالمحلة الكبرى ستساهم فى تقليل المخلفات المنقولة إلى المدفن الصحى بالسادات؛ ما يؤدى لزيادة العمر الافتراضى لمعدات النقل وكذلك الحد من مشكلة تراكم القمامة والآثار الضارة الناتجة عنها، مع الاستفادة منها كمادة خام للصناعات والمنتجات المختلفة تماشيا مع اتجاه الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.





جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها المحافظ، اليوم الأربعاء، يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ بحضور حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة، أحمد المغاورى رئيس حى ثان المحلة، علاء النمر رئيس حى أول المحلة، وإسلام النجار رئيس مركز ومدينة سمنود وإبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى؛ لمتابعة تركيب الخط الكورى الجديد ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المصنع.

وأوضح المحافظ -فى بيان- أن المصنع يتكون من 3 خطوط بطاقة إنتاجية 450 طنا/ اليوم، بالإضافة إلى الخط الكورى الجديد الذى يتم تركيبه ليعمل بطاقة 250 طنا/ اليوم، مشيرا إلى أن المصنع خلال الفترة من 4 نوفمبر الماضى وحتى أمس استقبل متولدا يوميا بلغ حوالى 43 ألفا و138 طنا من المخلفات، حيث تم رفع حوالى 2554 طنا ذاتيا، و28 ألفا و387 طنا بواسطة المقاول ليصل إجمالى ما تم رفعه خلال تلك الفترة إلى 30 ألفا و942 طنا مع استمرار رفع المتبقى والمقدر بحوالى 12 ألفا و195 طنا.

وأضاف أن المحافظة تعمل جاهدة على توفير قطعة أرض كنقطة وسيطة لتفريع المتولد اليومى لحين رفع كافة التراكمات داخل المصنع وإنهاء أعمال الصيانة ورفع الكفاءة الحالية.

وتفقد المحافظ، خلال جولته، بالمصنع أعمال صب الأرضيات وممشى السيارات وتسوية أرض المصنع تمهيدا لرصفها..واستكمل جولته بتفقد النقطة الوسيطة بسمنود، موجها نائبه بتشكيل لجنة هندسية لتقييم الوضع داخل المحطة وضرورة عمل إحلال للتربة وعمل بلاطات خرسانية.

وفى سياق آخر، تفقد محافظ الغربية ونائبه اليوم، أعمال الرصف الجارية بعدد من المحاور المرورية الهامة بمدينة طنطا.

وتابع المحافظ أعمال تغطية ترعة البتانونية والتى يتم تغطيتها لتوسعة محور الإسكندرية، وذلك ضمن أعمال التطوير والتوسعة التى يشهدها الشارع والذى يعد أحد أهم المحاور المرورية بمدينة طنطا، حيث يتيح للمسافرين الدخول والخروج من المدينة دون الحاجة للمرور بشوارعها الداخلية مما يساهم فى تخفيف الزحام داخل المدينة.

وخلال جولته بالشارع، تفقد المحافظ أعمال وضع البلدورات على جانبى الطريق وتوسعة مدخل الشارع من جهة طريق الإسكندرية الزراعى من مدخل شارع الفحم والرابط بين الطريق السريع وشارع الإسكندرية.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد أعمال التطوير بشارع عمر زعفان، حيث يتم وضع البلدورات بمنتصف الشارع وتخطيطه تمهيدا لوضع البازلت ليصبح الشارع على غرار الشوارع المحيطة بمسجد السيد البدوى؛ للحفاظ على الهوية البصرية لهذه المنطقة الأثرية التى تضم أحد المساجد التاريخية.

واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال الرصف بشارع الجانبية والمرحلة الخامسة من كورنيش طنطا بداية من نهاية سكة المحلة وحتى كوبرى فاروق، متابعا أعمال دك كابلات الكهرباء وتحديد ووضع البلدورات، كما تفقد أعمال إزالة منزل قديم متعد على حرم الطريق؛ لتوسعته بمحاذاة الرصيف بامتداد الشارع، وتمت إزالة كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق.