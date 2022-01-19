مصر تشارك بالمعرض الدولى للسياحة والسفر «Fitur» فى مدريد

ويعد هذا المعرض ثالث أكبر تجمع سياحى عالمى بعد بورصتى برلين السياحية "ITB" ولندن الدولية للسياحة "WTM " وأكبر معرض سياحى للدول الناطقة بالاسبانية فى شبة جزيرة ايبريا وأمريكا اللاتينية.
وأوضح أبوسديرة أن هذه الدورة تهدف بشكل رئيسى إلى استعادة الحركة السياحية العالمية فى ظل الظروف الاستثنائية لجائحه فيروس كورونا.
ومن المقرر أن يلتقى رئيس الإدارة المركزية للسياحة الخارجية بالهيئة خلال فعاليات المعرض بعدد من أهم وكبار منظمى الرحلات بالسوق الإسبانى والبرتغالى، كما سيعقد عدد من اللقاءات مع عدد من شركات الطيران، بالإضافة إلى إجراء عدد من اللقاءات الإعلامية لإطلاع الرأى العام الإسبانى على جاهزية المقصد السياحى المصرى لاستقبال السائحين من كافة دول العالم وعلى إجراءات السلامة الصحية والتدابير الوقائية التى تتخذها مصر من أجل ضمان صحة وسلامة السائحين بالاضافة إلى مقومات المقصد السياحى المصرى وتنوعه.
وتشارك الوزارة فى المعرض هذا العام بجناح مساحته 300م، بمشاركه عدد من العارضين من القطاع السياحى الخاص، يمثلون (13) شركة سياحة، و(9) فنادق، إلى جانب مكتب مصر للطيران.
تجدر الإشارة إلى أن المعرض "الفيتور" Fitur يشارك به حوالى 5000 مشارك من خمس قارات، بجانب جميع المناطق والمقاطعات والشركات السياحية الاسبانية، بالاضافة إلى عارضين من أكثر من 55 دولة، و37 ممثلين رسميين.
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