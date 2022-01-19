وزير الأوقاف : صرف 500 جنيه لكل لاعب فى فريق كرة القدم الخماسية بالوزارة

جدة - نرمين السيد - قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة صرف مكافأة قدرها خمسمائة جنيه لكل لاعب وإدارى وطبيب فى فريق كرة القدم الخماسية بالوزارة لحصول الفريق على المركز الثانى ببطولة المصالح الحكومية فرع القاهرة.





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