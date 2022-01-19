/673572/محمد-صلاح-يبحث-عن-رقم-تاريخي-مع-مصر-في-كأس-أمم-إفريقيا-بعد-نهاية-الحقبة-التاريخية-للفراعنة

يظل المنتخب المصري في صدارة الأرقام القياسية، في بطولة كأس أمم إفريقيا على مدار تاريخها، وبجانب الإستحواذ على البطولة في الأكثر تتويج.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتحتفظ مصر بالرقم القياسي الإفريقي التاريخي، في أطول سلسلة اللاهزيمة في كأس الأمم الإفريقية، برصيد 24 مباراة متتالية دون خسارة والوصول إلي 4 نهائيات متتالية من خلال 4 مشاركات للفراعنة في البطولة.

بدأت سللة المنتخب المصري في بطولة كأس أمم إفريقيا، منذ 2004 حتي 2017، لمده 13 عام على التوالي، بدون هزيمة، وجاءت النتائج، بـ 19 فوز، و5 تعادلات.

نجح المنتخب المصري تحت قيادة حسن شحاته، أحرزت الفراعنة 45 هدف، في حين دخل في مرماها 13 هدف.

وتواجد الدولي المصري محمد صلاح في صفوف المنتخب المصري، في أول ظهور له مع الفراعنة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2017، والتي كانت فيها نهاية سلسلة الإنتصارات لأبناء النيل.

بالإضافة إلي تحقيق حسن شحاتة لرقم قياسي فردي بالفوز باللقب لثلاث مرات علي التوالي كمدرب للمنتخب الوطني.

ويدخل المنتخب الوطني بطولة امم أفريقيا 2021، وهو صاحب الصدارة على منتخبات القارة الإفريقية، برصيد 7 ألقاب، بفارق صاحب الأرض صاحب المركز الثاني برصيد 5 نسخ.

كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون

ويقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة من بطولة أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، مع كلاً من نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

ويسعي منتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش لحصد اللقب هذا الموسم بعد غياب سنوات عن صفوف المنتخب الوطني.

محمد صلاح يتزين بقميص منتخب مصر

يتخلل صفوف المنتخب المصري الأول لكرة القدم، الدولي محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، وهداف البريميرليج، في بطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويتواجد محمد صلاح في صفوف المنتخب الوطني، وهو أبرز وألمع اللعبين المشاركين في البطولة، والتي يرتدي فيها حذاء لونه ذهبي، وعليه تاج الملك، و MO اختصاراً لأسمه.

ويوجد 9 لاعبين تم ضمهم خاضوا منافسات كأس أمم أفريقيا مع منتخب مصر 2019 التي اقيمت في القاهرة، وخرج حينها الفراعنة من دور الـ16 أمام جنوب أفريقيا في صدمة كبرى.

- عبدالله السعيد، محمد النني، محمد صلاح، أحمد حجازي، تريزيجيه، أيمن أشرف، محمد الشناوي، الونش، محمود علاء.

موعد مباراة مصر والسودان

وتقام اليوم ، مواجهة بين منتخب مصر ونظيرة السودان، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس الامم الإفريقية المقامة في الكاميرون حالياً.

الجدير بالذكر أن حصد المنتخب الوطني أول ثلاث نقاط له في النسخة الحالية من البطولة، ليحتل المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف المنتخب النيجيري، فيما توقف رصيد منتخب غينيا بيساو عند نقطة واحدة في المركز الثالث بفارق الأهداف أمام السودان.