/673600/قبل-مواجهة-السودان-منتخب-مصر-بدون-هزيمة-لـ-13-عام-بأمم-أفريقيا

يستعد منتخب مصر لمواجهة السودان بعد قليل، ضمن لقائات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويمتلك منتخب مصر رقم مميز في بطولة كأس أمم أفريقيا، حيث ظل 13 عام لم يعرف طعم الهزيمة بالبطولة، تحديداً من 2004 إلى 2017، ظلت إلى 24 مباراة بدأت أمام الكاميرون وأنتهت أيضاً أمامهم.

سلسلة اللاهزيمة لمنتخب مصر في كأس أمم أفريقيا

الكاميرون 0/0 (2004)

ليبيا 3/0 (2006)

المغرب 0/0 (2006)

كوت ديفوار 3/1(2006)

الكونغو الديمقراطية 4/1(2006)

السنغال 2/1(2006)

كوت ديفوار 0/0 الفوز بضربات الترجيح(2006)

الكاميرون4/2(2008)

السودان 3/0(2008)

زامبيا 1/1 (2008)

انجولا 2/1 (2008)

كوت ديفوار 4/1(2008)

الكاميرون 1/0(2008)

نيجيريا 3/1(2010)

موزمبيق 2/0 (2010)

بنين 2/0(2010)

الكاميرون 3/1(2010)

الجزائر 4/0(2010)

غانا 1/0(2010)

مالي 0/0(2017)

اوغندا 1/0(2017)

غانا 1/0(2017)

المغرب 1/0(2017)

بوركينا فاسو 1/1 الفوز بضربات الترجيح )2017)

الكاميرون 1/2 الخسارة )2017)

مصر ضد السودان

ويقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة من بطولة أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، مع كلاً من نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

ويسعي منتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش لحصد اللقب هذا الموسم بعد غياب سنوات عن صفوف المنتخب الوطني.

موعد مباراة مصر والسودان

وتقام اليوم ، مواجهة بين منتخب مصر ونظيرة السودان، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس الامم الإفريقية المقامة في الكاميرون حالياً.

الجدير بالذكر أن حصد المنتخب الوطني أول ثلاث نقاط له في النسخة الحالية من البطولة، ليحتل المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف المنتخب النيجيري، فيما توقف رصيد منتخب غينيا بيساو عند نقطة واحدة في المركز الثالث بفارق الأهداف أمام السودان.

محمد صلاح يتزين بقميص منتخب مصر

يتخلل صفوف المنتخب المصري الأول لكرة القدم، الدولي محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، وهداف البريميرليج، في بطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويتواجد محمد صلاح في صفوف المنتخب الوطني، وهو أبرز وألمع اللعبين المشاركين في البطولة، والتي يرتدي فيها حذاء لونه ذهبي، وعليه تاج الملك، و MO اختصاراً لأسمه.

ويوجد 9 لاعبين تم ضمهم خاضوا منافسات كأس أمم أفريقيا مع منتخب مصر 2019 التي اقيمت في القاهرة، وخرج حينها الفراعنة من دور الـ16 أمام جنوب أفريقيا في صدمة كبرى.

- عبدالله السعيد، محمد النني، محمد صلاح، أحمد حجازي، تريزيجيه، أيمن أشرف، محمد الشناوي، الونش، محمود علاء.